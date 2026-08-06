«ПСЖ» определился, сколько заплатит за нового вратаря

«ПСЖ» обсуждает с «Пармой» последние детали сделки по трансферу вратаря Зиона Сузуки.
Сумма составит 35 миллионов евро. При этом обсуждается, какая часть суммы будет выплачена гарантированно, а какая – в виде бонусов.
Французский клуб хочет сразу же отдать японца в аренду. Наибольший интерес к голкиперу проявляет «Ювентус», тоже пытавшийся купить его.
- 23-летний Сузуки провел за Японию 4 матча на ЧМ-2026, пропустил 5 голов, сыграл на ноль 1 встречу.
- Футболист, родившийся в США, провел за «Парму» в прошлом сезоне 22 игры, из которых в 6 оставил свои ворота «сухими», а в остальных ему забили 30 мячей.
Источник: L'Equipe