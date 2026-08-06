«ПСЖ» определился, сколько заплатит за нового вратаря

«ПСЖ» обсуждает с «Пармой» последние детали сделки по трансферу вратаря Зиона Сузуки.

Сумма составит 35 миллионов евро. При этом обсуждается, какая часть суммы будет выплачена гарантированно, а какая – в виде бонусов.

Французский клуб хочет сразу же отдать японца в аренду. Наибольший интерес к голкиперу проявляет «Ювентус», тоже пытавшийся купить его.