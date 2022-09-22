- 12 января
- 20:37 Агент Буффона ответил, закончит ли 44-летний вратарь карьеру в этом году 3
- 09:33 Фанаты «Интера» оскорбляли Буффона во время матча Кубка Италии
- 11 января
- 01:34 Кубок Италии. «Интер» победил «Парму» (2:1) с 44-летним Буффоном в дополнительное время 1
- 22 сентября 2022
- 19:23 Пандев закончил карьеру в 39 лет
- 15 июля 2022
- 09:50 Буффон заявил, что завершит карьеру в 55 лет 4
- 12 июля 2022
- 19:46 ЦСКА и «Парма» договорились о трансфере Сиприена. Семья француза против переезда в Россию 1
- 7 июля 2022
- 08:23 Агент Сиприена отреагировал на слухи об интересе ЦСКА
- 6 июля 2022
- 16:34 ЦСКА ведет активные переговоры с Сиприеном. Опорник «Пармы» – главная цель клуба 1
- 3 июня 2022
- 00:20 Николич ведет переговоры с «Пармой». Вариант с РПЛ – запасной для тренера 1
- 17 мая 2022
- 08:29 Буффон: «В 2003-м я стал лучшим игроком ЛЧ, но не попал даже в топ-5 «Золотого мяча». Логика есть не всегда» 3
- 28 февраля 2022
- 13:59 44-летний Буффон продлил контракт с «Пармой» до 2024 года (Николо Скира) 3
- 8 февраля 2022
- 08:29 Буффон – первый вратарь в истории с 500 сухими матчами в карьере 2
- 6 февраля 2022
- 10:52 44-летний Буффон провел 500-й сухой матч 4
- 1 февраля 2022
- 20:46 Буффон: «Акинфеев был и остается великолепным вратарем. Он заслуживает этих слов»
- 16:00 Буффон посоветовал Сафонову, как справляться с эмоциональным выгоранием 3
- 14:37 Буффон – о мотивации: «Когда я играю, то прежде всего не хочу облажаться»
- 13:33 Буффон мог перейти в «Шахтер» в 2015 или 2016 году 1
- 31 января 2022
- 22:40 Фото 38-летний Пандев ушел в «Парму» после 6,5 сезонов в «Дженоа» 2
- 19:49 Фото «Аталанта» арендовала Михаилу. Сообщалось, что Миранчук после этого трансфера сможет уйти 2
- 30 января 2022
- 11:35 «Аталанта» отпустит Миранчука, если купит на его место Михаила из «Пармы» 1
- 24 января 2022
- 09:58 43-летний Буффон задумался о переходе в зарубежный клуб 5
- 4 января 2022
- 20:49 Буффон заразился коронавирусом. В конце января ему исполнится 44 года 2
- 24 декабря 2021
- 00:23 43-летний Буффон: «Я хотел бы еще поиграть в Мексике или США» 9
- 19 декабря 2021
- 23:50 Агент Буффона – о «Спартаке»: «Впервые слышу об этом» 6
- 20:33 Serie B News: Ваноли хочет пригласить Буффона в «Спартак» 41
- 29 ноября 2021
- 09:19 Видео 43-летний Буффон отразил третий пенальти в сезоне 2
- 22 июля 2021
- 07:28 Фото «7339 дней спустя»: Буффон не пропустил в первом матче после возвращения в «Парму» 8
- 7 июля 2021
- 12:58 Рибалта: «Всегда был счастлив в «Зените». Но я получил важное предложение» 1