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Серия А 2026/2027
Команды
Парма
€ 140 млн
Парма
Парма
Серия А 2026/2027
Стадион:
Эннио Тардини
Сайт:
http://www.fcparma.com
Тренер:
Карлос Куэста
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Расписание
Таблица
Серия А. «Интер» выиграл 5:3, уступая 0:2, и другие результаты
Вчера, 23:38
«Комо» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2026
Вчера, 18:20
«Комо» – «Парма»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Италии 2026/2027
13 сентября
Трансляция
«Парма» – «Монца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Парма» – «Монца»: кто победит в матче 3-го тура Серии А 2026/2027
5 сентября
Трансляция
«Ювентус» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
«Ювентус» – «Парма»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Италии 2026/2027
28 августа
Трансляция
«Парма» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2026
22 августа
«Парма» – «Кальяри»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Италии 2026/2027
21 августа
Фото
Клуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
У «ПСЖ» сорвался трансфер конкурента для Сафонова
15 августа
1
«Ювентус» отказался от аренды будущего конкурента Сафонова
13 августа
Французский журналист прояснил судьбу Сафонова в «ПСЖ» после покупки Сузуки
12 августа
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
11 августа
«ПСЖ» в шаге от трансфера конкурента для Сафонова за 36 миллионов
9 августа
1
«ПСЖ» определился, сколько заплатит за нового вратаря
6 августа
Стало известно, посадят ли Сафонова на лавку в новом сезоне
30 июля
3
Названо условие для перехода вратаря Сузуки в «ПСЖ»
28 июля
4
«ПСЖ» может заменить Шевалье другим вратарем
25 июля
Конкурентом Сафонова в «ПСЖ» может стать вратарь сборной Японии
12 июля
3
Дасаев выделил одного вратаря на ЧМ-2026: «Хорошая реакция, снял все на выходах»
1 июля
3
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
Трансляция
«Парма» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Парма» – «Сассуоло»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.70
23 мая
«Комо» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
Трансляция
«Парма» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
Серия А. «Интер» победил «Парму» и досрочно стал чемпионом Италии
3 мая
Трансляция
«Интер» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026
3 мая
«Интер» – «Парма»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2026 с коэффициентом 1.65
2 мая
Трансляция
«Парма» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026
25 апреля
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