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  • Конкурентом Сафонова в «ПСЖ» может стать вратарь сборной Японии

Конкурентом Сафонова в «ПСЖ» может стать вратарь сборной Японии

Вчера, 21:30
3

«ПСЖ» начал переговоры по трансферу вратаря Зиона Сузуки из «Пармы», и они быстро продвигаются.

Вратарь сборной Японии близок к уходу из итальянского клуба, который уже подписал Джованни Даффару из «Ювентуса» на замену.

23-летний Сузуки провел за Японию 4 матча на ЧМ-2026, пропустил 5 голов, сыграл на ноль 1 встречу.

  • Футболист, родившийся в США, провел за «Парму» в минувшем сезоне 22 игры, из которых в 6 оставил свои ворота «сухими», а в остальных ему забили 30 мячей.
  • Летом «ПСЖ» подписал вдобавок к Матвею Сафонову и Люка Шевалье еще одного голкипера Алессандро Лонгони.

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Источник: La Gazzetta dello Sport
Франция. Лига 1 Италия. Серия А Парма ПСЖ Сузуки Зион
Комментарии (3)
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Император 1
1783884202
Кстати, возможно, что ПСЖ н@ци.ка забОрного продаст.
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DeStar
1783893254
4-ым вратарем хочет быть?
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Alex Atuan
1783925858
Нафига французам столько вратарей?они их солить собираются?
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