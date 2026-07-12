Конкурентом Сафонова в «ПСЖ» может стать вратарь сборной Японии

«ПСЖ» начал переговоры по трансферу вратаря Зиона Сузуки из «Пармы», и они быстро продвигаются.
Вратарь сборной Японии близок к уходу из итальянского клуба, который уже подписал Джованни Даффару из «Ювентуса» на замену.
23-летний Сузуки провел за Японию 4 матча на ЧМ-2026, пропустил 5 голов, сыграл на ноль 1 встречу.
- Футболист, родившийся в США, провел за «Парму» в минувшем сезоне 22 игры, из которых в 6 оставил свои ворота «сухими», а в остальных ему забили 30 мячей.
- Летом «ПСЖ» подписал вдобавок к Матвею Сафонову и Люка Шевалье еще одного голкипера Алессандро Лонгони.
Источник: La Gazzetta dello Sport