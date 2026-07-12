Конкурентом Сафонова в «ПСЖ» может стать вратарь сборной Японии

«ПСЖ» начал переговоры по трансферу вратаря Зиона Сузуки из «Пармы», и они быстро продвигаются.

Вратарь сборной Японии близок к уходу из итальянского клуба, который уже подписал Джованни Даффару из «Ювентуса» на замену.

23-летний Сузуки провел за Японию 4 матча на ЧМ-2026, пропустил 5 голов, сыграл на ноль 1 встречу.