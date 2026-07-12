Трезеге включил Сафонова в топ-3 вратарей мира

Бывший форвард сборной Франции Давид Трезеге на ютуб-канале FONBET оценил уровень вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

– Луис Энрике справедливо предоставил Сафонову шанс, и тот доказал, что является сильным, надежным вратарем.

Он сыграл важную роль для «ПСЖ» и на сегодняшний день заслуженно стал первым вратарем такого большого клуба.

– По твоему мнению, Сафонов сейчас входит в десятку лучших вратарей мира?

– Думаю, на клубном уровне – да. На уровне сборных мы, к сожалению, не можем оценить его, потому что Россия сейчас не участвует в международных турнирах.

– А в топ-5?

– Думаю, входит. Особенно с учетом того, что он показал в этом году. Другие вратари не соответствовали привычному уровню, например, Доннарумма или Куртуа. Я бы даже сказал, что на сегодняшний день Сафонов входит в тройку лучших. В прошедшем сезоне он был лучшим вратарем «ПСЖ». Теперь для него главное – подтвердить свой уровень в новом сезоне и еще раз доказать, насколько он силен.