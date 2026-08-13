Эмери объяснил, почему Хвича может выиграть «Золотой мяч»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери после матча за Суперкубок УЕФА с «ПСЖ» (1:2) высказался о вингере соперника Хвиче Кварацхелии.
«Он забил один гол так, как обычно забивает. Мы пытались избежать этой ситуации, но его мастерство и его качество ударов – это просто фантастика. Не мне принимать решение, но я думаю, что он может выиграть «Золотой мяч», – сказал Эмери.
- Кварацхелия открыл счет в матче на 20-й минуте. Также у парижан гол забил Десир Дуэ на 61-й. У «Астон Виллы» отличился Брайан Маджо на 45-й.
- Церемония вручения «Золотого мяча» в 2026 году пройдет 26 октября.
Источник: страница DAZN Football в соцсети X