Эмери объяснил, почему Хвича может выиграть «Золотой мяч»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери после матча за Суперкубок УЕФА с «ПСЖ» (1:2) высказался о вингере соперника Хвиче Кварацхелии.

«Он забил один гол так, как обычно забивает. Мы пытались избежать этой ситуации, но его мастерство и его качество ударов – это просто фантастика. Не мне принимать решение, но я думаю, что он может выиграть «Золотой мяч», – сказал Эмери.