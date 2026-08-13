Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»

Российский тренер Юрий Семин снова заговорил о «Золотом мяче» для Хвичи Кварацхелии после матча за Суперкубок УЕФА.
- «ПСЖ» выиграл трофей, победив «Астон Виллу» со счетом 2:1.
- Грузинский вингер открыл счет в этой встрече.
- В 2026 году церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 26 октября в Лондоне.
«В матче за Суперкубок Кварацхелия еще раз показал, что является одним из претендентов на «Золотой мяч». Он выглядел лучше всех в матче. Забил прекрасный гол.
Его шансы на эту награду очень высоки. Хвича имеет больше всех европейских титулов на сегодняшний момент. В целом, он очень ярко провел сезон.
Единственный минус – он не был на чемпионате мира. Но это не его вина», – сказал Семин.
- Хвича не участвовал в ЧМ-2026, поскольку сборная Грузии не отобралась на турнир.
- Кварацхелия был признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2025/26.
- Он поиграл в РПЛ за «Рубин» и «Локомотив».
Источник: «Спорт-Экспресс»