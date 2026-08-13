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  • Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»

Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»

13 августа, 16:47
3

Российский тренер Юрий Семин снова заговорил о «Золотом мяче» для Хвичи Кварацхелии после матча за Суперкубок УЕФА.

  • «ПСЖ» выиграл трофей, победив «Астон Виллу» со счетом 2:1.
  • Грузинский вингер открыл счет в этой встрече.
  • В 2026 году церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 26 октября в Лондоне.

«В матче за Суперкубок Кварацхелия еще раз показал, что является одним из претендентов на «Золотой мяч». Он выглядел лучше всех в матче. Забил прекрасный гол.

Его шансы на эту награду очень высоки. Хвича имеет больше всех европейских титулов на сегодняшний момент. В целом, он очень ярко провел сезон.

Единственный минус – он не был на чемпионате мира. Но это не его вина», – сказал Семин.

  • Хвича не участвовал в ЧМ-2026, поскольку сборная Грузии не отобралась на турнир.
  • Кварацхелия был признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2025/26.
  • Он поиграл в РПЛ за «Рубин» и «Локомотив».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Суперкубок УЕФА Франция. Лига 1 Астон Вилла ПСЖ Кварацхелия Хвича Семин Юрий
Комментарии (3)
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Александр-Каратеев-yandex
1786630717
Не дадут Хвиче золотой мяч, он достанется "черепашке" Мбапе.
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Evgenijgerasimov607@gmail
1786631784
Мяч получит ***** Забарный...
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zigbert
1786643448
Семин пожалуй и ответил на свой вопрос.
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