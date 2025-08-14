Игрок «Тоттенхэма» подвергся расистским оскорблениям в матче за Суперкубок УЕФА

«Тоттенхэм» заявил, что вингер команды Матис Тель подвергся расистским оскорблениям в матче за Суперкубок УЕФА с «ПСЖ» (2:2, по пенальти 3:4).

«Мы возмущены расистскими оскорблениями, которым Матис Тель подвергся в социальных сетях после поражения в матче за Суперкубок Европы.

Матис проявил мужество и отвагу, решив пробить пенальти, однако те, кто его оскорбляет, – всего лишь трусы, прячущиеся за анонимными именами пользователей и профилями, чтобы изливать свои отвратительные мнения.

Мы будем сотрудничать с властями и платформами социальных сетей, чтобы принять максимально строгие меры в отношении любого лица, личность которого нам удастся установить. Мы с тобой, Матис», – говорится в заявлении «Тоттенхэма».