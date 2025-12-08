Примера. «Реал» проиграл дома «Сельте» (0:2), два игрока мадридцев получили красные карточки

«Реал» потерпел поражение от «Сельты» в домашнем матче 15-го тура Примеры. Встреча на «Саньтяго Бернабеу» закончилась со счетом 0:2.

Мадридцы заканчивали встречу вдевятером – красные карточки получили Фран Гарсия и Альваро Каррерас.

«Реал» отстает от лидирующей «Барселоны» на четыре очка.