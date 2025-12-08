Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Примера. «Реал» проиграл дома «Сельте» (0:2), два игрока мадридцев получили красные карточки

Примера. «Реал» проиграл дома «Сельте» (0:2), два игрока мадридцев получили красные карточки

Сегодня, 00:59
2

«Реал» потерпел поражение от «Сельты» в домашнем матче 15-го тура Примеры. Встреча на «Саньтяго Бернабеу» закончилась со счетом 0:2.

Мадридцы заканчивали встречу вдевятером – красные карточки получили Фран Гарсия и Альваро Каррерас.

«Реал» отстает от лидирующей «Барселоны» на четыре очка.

Испания. Примера. 15 тур
Реал - Сельта - 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 - В. Сведберг, 53; 0:2 - В. Сведберг, 90+3.
Удаления: Ф. Гарсия, 64 (вторая ж.к); А. Каррерас, 90+2 (вторая ж.к) - нет.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Примера. «Барселона» обыграла «Бетис» (5:3) с хет-триком Феррана
«Барселона» может усилить атаку действующим чемпионом мира 1
18-летний Ямаль сообщил, что предпочитает женщин постарше 14
Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Сельта Реал
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DeStar
1765144896
Хз, как по мне судья какой-то чёрт, как можно влепить дважды по 2жк за минуту? тем более серьёзными нарушения там не были.
Ответить
Главные новости
«Краснодар» ушел лидером на перерыв, Кордоба обвинил игрока ЦСКА в расизме, «Зенит» хочет взять еще одного бразильца и другие новости
01:20
Примера. «Реал» проиграл дома «Сельте» (0:2), два игрока мадридцев получили красные карточки
00:59
2
Челестини поставил оценку ЦСКА за первую часть сезона
00:26
«Зенит» предложил 15 миллионов за 23-летнего бразильца
00:18
3
Челестини ответил на обвинения в расизме со стороны «Краснодара»
Вчера, 23:40
Видео«Слова излишни»: ЦСКА показал видео из раздевалки после поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:17
2
Мостовой высказался о победе «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:57
Семин прокомментировал 3:2 «Краснодара» с ЦСКА
Вчера, 22:30
4
Мойзес раскритиковал судейство с «Краснодаром»: «Левников был потерянным»
Вчера, 22:21
6
Кордоба обвинил игрока ЦСКА в расизме: «Надеюсь, его будут судить по всей строгости»
Вчера, 22:15
9
Все новости
Все новости
Примера. «Барселона» обыграла «Бетис» (5:3) с хет-триком Феррана
6 декабря
«Барселона» может усилить атаку действующим чемпионом мира
6 декабря
1
Фото18-летний Ямаль сообщил, что предпочитает женщин постарше
5 декабря
14
«Барса» продлила контракт с игроком основы на 6 лет
5 декабря
Президент «Барселоны»: «Не буду, как Путин»
4 декабря
21
Защитник «Реала» Трент выбыл на длительный срок из-за травмы
4 декабря
Два игрока «Реала» получили травмы в матче с «Атлетиком»
4 декабря
Алонсо прокомментировал первую победу «Реала» в Примере за 4 матча
4 декабря
У Мбаппе 25 голов в 20 матчах сезона – лишь один игрок «Реала забивал столько же
3 декабря
1
Примера. «Реал» разгромил «Атлетик», у Мбаппе 2+1
3 декабря
1
ФотоTransfermarkt указал депрессию в качестве травмы защитника «Барселоны»
3 декабря
1
В «Барселоне» высказались о возвращении Месси
3 декабря
ФотоПретенденты на звание лучшего игрока 2025 года от Globe Soccer Awards
3 декабря
1
Основной полузащитник «Барселоны» получил травму
3 декабря
Стало известно, уволит ли «Реал» Алонсо при неудаче в матче с «Атлетиком»
3 декабря
Симеоне назвал игрока «Барселоны», который достоин «Золотого мяча»
3 декабря
1
Флик прокомментировал игру «Барселоны» с «Атлетико»
3 декабря
1
Примера. «Барселона» победила «Атлетико» (3:1) и оторвалась от «Реала» на 4 очка
3 декабря
4
«Барселона» приняла решение по 37-летнему Левандовски
2 декабря
ФотоЯмаль выложил провокационное фото перед матчем с «Атлетико»
2 декабря
1
Ямаль рассказал о своих проблемах из-за известности в 18 лет
2 декабря
«Реал», «Барселона» и «МЮ» поборются за игрока сборной Германии
2 декабря
Капитан «Барсы» попросил у клуба время на психологическое восстановление
2 декабря
4
Ямаль назвал лучшего футболиста всех времен: «Проявлю уважение, если встретимся»
1 декабря
1
Винисиус опоздал на сегодняшнюю тренировку «Реала»
1 декабря
Алонсо прокомментировал ничью «Реала» с «Жироной»
1 декабря
1
Примера. «Реал» не смог победить команду из зоны вылета – у мадридцев три ничьих подряд
1 декабря
7
Примера. «Сосьедад» прервал беспроигрышную серию в матчах с участием Захаряна
30 ноября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 