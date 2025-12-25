Болельщики «Сосьедада» недовольны Захаряном

Журналист испанской радиостанции Onda Cero Иньиго Таберна сообщил, что фанаты «Реал Сосьедада» недовольны уровнем игры от Арсена Захаряна.

«Я думаю, Захарян может играть гораздо лучше. Болельщики ожидают от него более высокого уровня игры.

Не думаю, что зимой его отдадут в аренду. К тому же в «Реале Сосьедад» сменился главный тренер, и он сможет на него рассчитывать», – сказал Таберна.