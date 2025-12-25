Введите ваш ник на сайте
Болельщики «Сосьедада» недовольны Захаряном

Вчера, 23:41

Журналист испанской радиостанции Onda Cero Иньиго Таберна сообщил, что фанаты «Реал Сосьедада» недовольны уровнем игры от Арсена Захаряна.

«Я думаю, Захарян может играть гораздо лучше. Болельщики ожидают от него более высокого уровня игры.

Не думаю, что зимой его отдадут в аренду. К тому же в «Реале Сосьедад» сменился главный тренер, и он сможет на него рассчитывать», – сказал Таберна.

  • Арсен в «Сосьедаде» 2,5 года.
  • Прошлый сезон Захарян почти полностью пропустил из-за травм.
  • В сезоне-2025/26 полузащитник отыграл 12 матчей во всех турнирах и отметился забитым голом.

Источник: Metaratings
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Реал Сосьедад Захарян Арсен
