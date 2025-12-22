Введите ваш ник на сайте
Стала известна реакция Винисиуса на свист фанатов «Реала»

Сегодня, 13:21

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор сохраняет спокойствие, несмотря на негативное отношение со стороны болельщиков мадридцев.

Игрока освистали, когда он покидал поле после замены на 83-й минуте матча 17-го тура Примеры с «Севильей» (2:0).

Сообщается, что Винисиус использует паузу между матчами для восстановления сил после напряженной первой части сезона. Он отправился в Дубай на короткий отпуск перед возобновлением тренировок команды в конце года.

Бразилец полагает, что продемонстрирует свои лучшие качества во второй части сезона – перед чемпионатом мира-2026, в решающих играх для «Реала».

  • Винисиус не забивает 17 матчей подряд.
  • Игрок убрал фото с футболкой «сливочных» и оставил многоточие на своей странице в социальной сети.

Источник: As
Испания. Примера Реал Винисиус
