Стала известна реакция Винисиуса на свист фанатов «Реала»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор сохраняет спокойствие, несмотря на негативное отношение со стороны болельщиков мадридцев.

Игрока освистали, когда он покидал поле после замены на 83-й минуте матча 17-го тура Примеры с «Севильей» (2:0).

Сообщается, что Винисиус использует паузу между матчами для восстановления сил после напряженной первой части сезона. Он отправился в Дубай на короткий отпуск перед возобновлением тренировок команды в конце года.

Бразилец полагает, что продемонстрирует свои лучшие качества во второй части сезона – перед чемпионатом мира-2026, в решающих играх для «Реала».