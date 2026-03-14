Вердикт ЭСК РФС по пенальти в матче «Спартак» – «Акрон»

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела обращение «Спартака» по итогам матча 20-го тура РПЛ против «Акрона» (4:3).

Красно-белые просили дать оценку эпизоду с назначением пенальти пользу тольяттинской команды на 54-й минуте.

Игорь Дмитриев в собственной штрафной ударил по ноге Беншимоля.

Пенальти назначили после просмотра ВАР.

Матч судил Инал Танашев.

«Защитник «Спартака» Игорь Дмитриев вступает в единоборство за мяч с нападающим «Акрона» Жилсоном Беншимолом в опасной манере, направляя открытую стопу в сторону движения ноги соперника.

При этом, Дмитриев не играет в мяч и совершает контакт открытой стопой с голеностопом игрока «Акрона».

ВАР правильно пригласил судью к монитору для собственной оценки игровой ситуации, и судья правильно назначил пенальти после видеопросмотра», – говорится в решении ЭСК, принятом единогласно.