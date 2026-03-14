Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вердикт ЭСК РФС по пенальти в матче «Спартак» – «Акрон»

14 марта, 00:10
8

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела обращение «Спартака» по итогам матча 20-го тура РПЛ против «Акрона» (4:3).

Красно-белые просили дать оценку эпизоду с назначением пенальти пользу тольяттинской команды на 54-й минуте.

«Защитник «Спартака» Игорь Дмитриев вступает в единоборство за мяч с нападающим «Акрона» Жилсоном Беншимолом в опасной манере, направляя открытую стопу в сторону движения ноги соперника.

При этом, Дмитриев не играет в мяч и совершает контакт открытой стопой с голеностопом игрока «Акрона».

ВАР правильно пригласил судью к монитору для собственной оценки игровой ситуации, и судья правильно назначил пенальти после видеопросмотра», – говорится в решении ЭСК, принятом единогласно.

Еще по теме:
Владелец «Акрона» назвал дешевыми голы «Спартака» 6
Дзюба пожаловался на грязную игру «Спартака» 5
Эмоции Рабинера после 4:3 «Спартака» с «Акроном» 2
Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Акрон Спартак Танашев Инал
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BoevStas1
1773439117
Вообще не понял этот пенальти,игрок Акрона,Бешимол вроде так,даже по мячу не попал,контакт был после,для меня это не пенальти!!!Смотрел по Беларусь 5,так там комментатор смеялся с нашего вар)))
Ответить
VVM1964
1773439622
Так там и игрок Акрона не сыграл в мяч - двинули друг друга по ноге - вот и весь момент. Обоюдная опасная игра!...
Ответить
rash1959
1773472053
Обе ноги и спартаковская и акронская в одинаковом положении. От кого же тогда мяч отскочил в сторону? Уж чего проще определить чья нога. (из классики: "это нога у того у кого надо нога")
Ответить
andr45
1773474315
«Защитник «Спартака» Дмитриев вступает в единоборство за мяч с нападающим «Акрона» Жилсоном Беншимолом» В результате Беншимолом получил закрытый перелом ноги со смещением костных отломков и открытый перелом, при котором рядом с местом перелома образовалась открытая рана на коже, что представляеи угрозу для жизни. Тем не менее, Беншимолом, превозмогая боль пробил пенальти и забил гол! БРАВО, КОМАНЦЕВ, БРАВО ЭСК!
Ответить
zigbert
1773478652
Дадут ли Спартаку такой подарок,вот в чем вопрос.
Ответить
Главные новости
ФотоКордоба спровоцировал стычку с защитником ЦСКА
21:22
1
Мексика готова принять матчи сборной Ирана на ЧМ-2026
21:11
1
Гурцкая указал на судейскую ошибку в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»
20:56
3
Мамаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
20:45
2
Обляков установил рекорд Кубка России
20:30
3
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
4
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
11
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
7
Все новости
Все новости
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
4
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Сборной России предложили тренироваться в Крыму
19:55
1
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
10
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
7
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
Полузащитник «Балтики» выбыл на три недели
19:00
2
Быстров сказал, как «Краснодару» не упустить чемпионство
18:52
2
ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА
18:26
2
«История повторяется»: Быстров заявил, что ЦСКА идет по стопам «Спартака»
17:15
6
Газзаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
16:29
14
Агент – о «Краснодаре» без Кордобы: «Это слесарь без четырех пальцев»
16:00
1
Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита»
15:41
6
Пономарев сравнил СССР и современную Россию
15:30
8
Мелкадзе: «Жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком»
15:15
3
Радимов оценил преображение «Рубина» после смены тренера
14:57
Юран назвал причину весеннего кризиса ЦСКА
14:49
3
Эмери высказался о Дзюбе, называвшем его «тренеришкой»
14:45
15
Мостовой одним словом описал игру «Спартака» при Карседо
14:27
11
Карасев стал рекордсменом РПЛ по назначенным пенальти
14:19
1
Жирков – о проблемах со связью в Москве: «Крыса укусила дочку, а мы не могли дозвониться до скорой»
14:01
2
В КДК раскрыли, просила ли «Балтика» отменить удаление Талалаева
13:49
7
Жирков – о стажировке Мостового в «Динамо»: «Он многое понимает в учебе, в футболе, везде»
13:27
1
Кононов высказался о своей работе в «Спартаке»
12:59
2
Реакция Карпина на поведение Талалаева в матче с ЦСКА
12:53
15
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом»
12:33
44
Мелкадзе рассказал о своей реакции на провокации Талалаева
12:21
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 