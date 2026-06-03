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  • Игрок России на ЧМ-2018 находится в состоянии средней тяжести после ДТП

Игрок России на ЧМ-2018 находится в состоянии средней тяжести после ДТП

Вчера, 19:51
10

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов попал в ДТП в Москве.

«Кудряшов находится в состоянии средней тяжести после ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Предварительно, он превысил скорость на дороге.

По данным Mash на спорте, сейчас за ним наблюдают медики НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Около 40 минут назад экс-футболист сборной России гнал на своeм мотоцикле MV Agusta Superveloce (стоит примерно 2 млн рублей) и врезался в машину скорой помощи», – написал источник.

  • Кудряшов – четырехкратный призер чемпионатов России в составах «Спартака», «Краснодара» и «Ростова».
  • За сборную России защитник провел 48 матчей и забил 1 гол.
  • Федор – четвертьфиналист чемпионата мира-2018.

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Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига Россия Кудряшов Федор
Комментарии (10)
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рылы
1780505707
это он удачно врезался.
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Император Бомжей
1780505790
Дтп .. С кем не бывает! Здоровья ему! Но хлебало ему знатно начистили на файтс найт)))
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MaxRnD
1780507017
Феде везёт, как утопленнику: то сборную автоголом похоронил, то жена прости Господи рога наставила, то в морду дали, то в аварию и со средней тяжестью ... Пора наверное в церковь идти, иначе добром такая херотень не закончится
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Цугундeр
1780507919
"Федя" в наше стране не просто имя. Это погоняло. А так, конечно, здоровья.
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Прокс
1780508308
Ждём,как Раинка с Гудвиллом помогут по горячей линии!!! Кстати они работают за нал!!
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рылы
1780508468
пишут, что получил травму плеча, будут делать операцию.
Ответить
Foxitkuban
1780509751
Здоровья
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Gwynbleidd
1780511853
Ну спортбайк это приговор... Так что, после покупки спортбайка, можно сразу завещание писать и жизнь страховать...
Ответить
pendulum
1780514714
Все байкеры-смертникм,дело за временем
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