Игрок России на ЧМ-2018 находится в состоянии средней тяжести после ДТП

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов попал в ДТП в Москве.

«Кудряшов находится в состоянии средней тяжести после ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Предварительно, он превысил скорость на дороге.

По данным Mash на спорте, сейчас за ним наблюдают медики НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Около 40 минут назад экс-футболист сборной России гнал на своeм мотоцикле MV Agusta Superveloce (стоит примерно 2 млн рублей) и врезался в машину скорой помощи», – написал источник.