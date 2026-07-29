Кудряшов раскрыл планы на будущее: «Хочу ежемесячно получать деньги и ничего не делать»

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов высказался о своем будущем.

«Не могу себя назвать легендой российского футбола, не люблю, когда кто-то так говорит. Я обычный игрок, которому повезло поиграть в Лиге чемпионов, на домашнем чемпионате мира, даже чемпионат Европы зацепил и в Турции поиграл. Неплохая карьера.

На данный момент не хочу работать в футболе. Хочу с ребенком побыть, наслаждаться тем временем, которое скоро уйдет. У меня три ребенка, больше я не планирую, а дети вырастут, и я уже не буду настолько им нужен.

Тренером становиться не планирую, для меня это огромная ответственность, а зная себя, буду подходить к этому очень ответственно – не смогу работать спустя рукава. Футбольный тренер – не для меня профессия, там нужно отдавать себя 24/7.

При идеальном исходе я бы хотел построить пассивный доход, получать ежемесячно деньги и ничего не делать. Недвижимость – лучшее вложение», – сказал Кудряшов.