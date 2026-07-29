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  • Кудряшов раскрыл планы на будущее: «Хочу ежемесячно получать деньги и ничего не делать»

Кудряшов раскрыл планы на будущее: «Хочу ежемесячно получать деньги и ничего не делать»

Сегодня, 17:29
2

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов высказался о своем будущем.

«Не могу себя назвать легендой российского футбола, не люблю, когда кто-то так говорит. Я обычный игрок, которому повезло поиграть в Лиге чемпионов, на домашнем чемпионате мира, даже чемпионат Европы зацепил и в Турции поиграл. Неплохая карьера.

На данный момент не хочу работать в футболе. Хочу с ребенком побыть, наслаждаться тем временем, которое скоро уйдет. У меня три ребенка, больше я не планирую, а дети вырастут, и я уже не буду настолько им нужен.

Тренером становиться не планирую, для меня это огромная ответственность, а зная себя, буду подходить к этому очень ответственно – не смогу работать спустя рукава. Футбольный тренер – не для меня профессия, там нужно отдавать себя 24/7.

При идеальном исходе я бы хотел построить пассивный доход, получать ежемесячно деньги и ничего не делать. Недвижимость – лучшее вложение», – сказал Кудряшов.

  • Помимо 2Drots, он выступал за «Сибиряк», «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек», «Ростов», «Рубин», «Истанбул Башакшехир», «Сочи», «Антальяспор» и «Факел».
  • За сборную России Кудряшов провел 48 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.
  • В составе национальной команды он выступал на Кубке конфедераций-2017, ЧМ-2018, Евро-2020.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Кудряшов Федор
Комментарии (2)
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Просто-333
1785338413
Ну и правильно
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алдан2014
1785342597
Знаю такое место , Госдума
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