Экс-защитник сборной России завершил карьеру

Защитник 2Drots Федор Кудряшов после домашнего матча 1-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России с «Орлом» (2:0) высказался о завершении карьеры.
– Это был последний матч в карьере?
– Да, на сегодняшний день это мой последний матч в профессиональной карьере.
39-летний Кудряшов провел полный матч. Ранее он говорил, что перестанет играть в медиалиге, поскольку хочет проводить больше времени с семьей.
- Помимо 2Drots, он выступал за «Сибиряк», «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек», «Ростов», «Рубин», «Истанбул Башакшехир», «Сочи», «Антальяспор» и «Факел».
- За сборную России Кудряшов провел 48 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист. В составе национальной команды он выступал на Кубке конфедераций-2017, ЧМ-2018, Евро-2020.
Источник: «Матч ТВ»