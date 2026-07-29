Экс-защитник сборной России завершил карьеру

Защитник 2Drots Федор Кудряшов после домашнего матча 1-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России с «Орлом» (2:0) высказался о завершении карьеры.

– Это был последний матч в карьере?

– Да, на сегодняшний день это мой последний матч в профессиональной карьере.

39-летний Кудряшов провел полный матч. Ранее он говорил, что перестанет играть в медиалиге, поскольку хочет проводить больше времени с семьей.