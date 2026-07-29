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Экс-защитник сборной России завершил карьеру

Сегодня, 10:45

Защитник 2Drots Федор Кудряшов после домашнего матча 1-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России с «Орлом» (2:0) высказался о завершении карьеры.

– Это был последний матч в карьере?

– Да, на сегодняшний день это мой последний матч в профессиональной карьере.

39-летний Кудряшов провел полный матч. Ранее он говорил, что перестанет играть в медиалиге, поскольку хочет проводить больше времени с семьей.

  • Помимо 2Drots, он выступал за «Сибиряк», «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек», «Ростов», «Рубин», «Истанбул Башакшехир», «Сочи», «Антальяспор» и «Факел».
  • За сборную России Кудряшов провел 48 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист. В составе национальной команды он выступал на Кубке конфедераций-2017, ЧМ-2018, Евро-2020.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Орел 2DROTS Кудряшов Федор
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