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  • РФС сделал обязательным Fan ID в матчах команд РПЛ в Кубке России

РФС сделал обязательным Fan ID в матчах команд РПЛ в Кубке России

Сегодня, 11:51
36

В сезоне-2026/27 для посещения матчей пути РПЛ FONBET Кубка России будет требоваться Fan ID.

Ранее он был необходим только для посещения суперфинала турнира.

По данным Sport Baza, решение о Fan ID основано на федеральном законе, который позволяет вводить эту меру на любых спортивных соревнованиях.

Для прохода на матчи команд, не выступающих в РПЛ, паспорт болельщика не потребуется.

  • Система Fan ID была введена в РПЛ летом 2022 года. В первой части сезона-2022/23 паспорт болельщика требовался только на пяти стадионах лиги, однако с марта 2023 года нововведение было распространено на все арены.
  • С 2025 года Fan ID требуется и для посещения матча на Суперкубок России.

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Источник: телеграм-канал «Ландскрона»
Россия. Кубок
Комментарии (36)
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TOMSON
1781859894
Выдавливание активных фанатов со стадионов продолжается.
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Император Бомжей
1781860252
А кто б удивился! Ладно бы эти, уроды опубликовали массовые драки на кубках, какие нибудь преступления и сказали, да, надо вводить! Ничего подобного не было, зачем его вводить не понятно!
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acor94
1781865451
А в чем проблема. У меня например 4 фан айди. И как это негативно повлияло на мою жизнь?
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neveldomha
1781865831
Нет фан айди, ну и на ... иди.
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Айболид
1781866003
РФС - П...РАСЫ !
Ответить
САДЫЧОК
1781866652
Бред да и только! Лучше бы сделали Fan ID для посещения алкогольных магазинов! Пользы намного больше!
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subbotaspartak
1781866716
Я в Сибири, шансы попасть на кубок отрицательные. Фотокарточку в паспорт болельщика вставить попробовал - получилось, хоть мне не нужен. В чём сложность, какие там права попираются? Может просто среди организаторов бойкота кто-то в розыске? Хотя кто чего хочет...
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Baggio1986
1781875920
Давайте, давайте, зачем болельщики на трибунах нужны...
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АлексМак
1781876265
идиотизм
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рылы
1781884203
дезеувы.
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