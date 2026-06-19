РФС сделал обязательным Fan ID в матчах команд РПЛ в Кубке России

В сезоне-2026/27 для посещения матчей пути РПЛ FONBET Кубка России будет требоваться Fan ID.
Ранее он был необходим только для посещения суперфинала турнира.
По данным Sport Baza, решение о Fan ID основано на федеральном законе, который позволяет вводить эту меру на любых спортивных соревнованиях.
Для прохода на матчи команд, не выступающих в РПЛ, паспорт болельщика не потребуется.
- Система Fan ID была введена в РПЛ летом 2022 года. В первой части сезона-2022/23 паспорт болельщика требовался только на пяти стадионах лиги, однако с марта 2023 года нововведение было распространено на все арены.
- С 2025 года Fan ID требуется и для посещения матча на Суперкубок России.
Источник: телеграм-канал «Ландскрона»