РФС сделал обязательным Fan ID в матчах команд РПЛ в Кубке России

В сезоне-2026/27 для посещения матчей пути РПЛ FONBET Кубка России будет требоваться Fan ID.

Ранее он был необходим только для посещения суперфинала турнира.

По данным Sport Baza, решение о Fan ID основано на федеральном законе, который позволяет вводить эту меру на любых спортивных соревнованиях.

Для прохода на матчи команд, не выступающих в РПЛ, паспорт болельщика не потребуется.