Мнение Шнякина о сексистском скандале на «Матч ТВ»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин высказался о скандале на канале.

Ранее ФИФА назначила Тори Пенсо главным судьей матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Чехии и ЮАР (1:1). 39-летняя американка стала второй женщиной-арбитром на мужских чемпионатах мира.

Романов заявил, что женщины имеют право работать на ЧМ, но должны проходить «более жесткое сито отбора».

Ведущий позднее извинился за свое поведение.

«Ребят, хочу о скандале высказаться. О том самом, судейско-гендерном.

Во-первых, парни ерунду сказали. Это даже не обсуждается: а) совсем не к месту, американка Пенсо отлично работала, в такой день даже намеки лишние; б) женщины, что блестяще судят женский футбол, все возможное «сито» прошли, в большинстве случаев дамы вроде Стефани Фраппар прекрасно справлялись с мужскими играми.

Знаю Андрея Романова с универских времен. Это любящий муж, отец двух дочерей. Херово сформулировал? Безусловно. Виновен. Признал. Я б на месте руководства поставил бы Андрея комментировать матч ЖСЛ или студию нашей женской лиги.

Но хотел о другом высказаться. О тотальном недоверии к женщинам-водителям. Не ухмыляйтесь. Ребят, ну мужчин, которые ужасно водят, гораздо больше! Гораздо. Женщины скорее аккуратничают, перестраховываются. И эти стереотипы о «бабах за рулем» действительно раздражают. Вы лучше шутите об олухах за рулем, которые шашки устраивают, подрезают, скорую помощь не пропускают, в телефоне зависают, перед переходом не тормозят и – моe любимое – сигналят на светофоре после 0,000004 секунды после смены цвета. Об этом шутите. Это подсвечивайте.

А Тори Пенсо – удачи! Как и Вере Опейкиной», – написал Шнякин.