Ведущий «Матч ТВ» извинился за свои слова про женщин

Ведущий «Матч ТВ» Андрей Романов объяснил свои слова про женщин. Он принес извинения.

Ранее ФИФА назначила Тори Пенсо главным судьей матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Чехии и ЮАР (1:1). 39-летняя американка стала второй женщиной-арбитром на мужских чемпионатах мира.

Романов заявил, что женщины имеют право работать на ЧМ, но должны проходить «более жесткое сито отбора».

«Так, друзья, вижу, что по интернету разлетается фрагмент нашего вчерашнего эфира, где мы с экспертами обсуждаем игру и арбитраж на чемпионате мира. Не считаю правильным молчать, потому что многие интернет-комментаторы льют потоки негатива не только на меня, но и на весь канал, моих коллег и друзей.

Фрагмент, о котором идет речь, вырезан из обсуждения матча, который судила Тори Пенсо. И нужно признать, что вчерашний матч она отсудила очень уверенно (о чем мы тоже сказали в эфире!), уж точно лучше ребят в первых матчах этого мундиале. Тем не менее признаю – формулировка была не лучшая, поэтому приношу извинения, если кого-то они задели. Ведущему не следует уходить в крайности.

А что касается сексизма, который горячие головы решили приплести ко всему каналу… У нас хоккей потрясающе комментирует Наташа Кларк. У нас Эмма Гаджиева работает в прямом эфире с главных рейтинговых трансляций. А уж про Олю Богословскую я вообще молчу. Да что там, сколько у нас девушек-корреспондентов и ведущих, сколько редакторов, с приходом которых на смену Останкино расцветает! В конце концов, нами всеми уже более 10 лет руководит сильная и красивая женщина! Поэтому давайте не будем интерпретировать фрагмент на всех и вся!

Всем любовь!» – написал Романов.