Ведущий «Матч ТВ» извинился за свои слова про женщин

Ведущий «Матч ТВ» Андрей Романов объяснил свои слова про женщин. Он принес извинения.
- Ранее ФИФА назначила Тори Пенсо главным судьей матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Чехии и ЮАР (1:1). 39-летняя американка стала второй женщиной-арбитром на мужских чемпионатах мира.
- Романов заявил, что женщины имеют право работать на ЧМ, но должны проходить «более жесткое сито отбора».
«Так, друзья, вижу, что по интернету разлетается фрагмент нашего вчерашнего эфира, где мы с экспертами обсуждаем игру и арбитраж на чемпионате мира. Не считаю правильным молчать, потому что многие интернет-комментаторы льют потоки негатива не только на меня, но и на весь канал, моих коллег и друзей.
Фрагмент, о котором идет речь, вырезан из обсуждения матча, который судила Тори Пенсо. И нужно признать, что вчерашний матч она отсудила очень уверенно (о чем мы тоже сказали в эфире!), уж точно лучше ребят в первых матчах этого мундиале. Тем не менее признаю – формулировка была не лучшая, поэтому приношу извинения, если кого-то они задели. Ведущему не следует уходить в крайности.
А что касается сексизма, который горячие головы решили приплести ко всему каналу… У нас хоккей потрясающе комментирует Наташа Кларк. У нас Эмма Гаджиева работает в прямом эфире с главных рейтинговых трансляций. А уж про Олю Богословскую я вообще молчу. Да что там, сколько у нас девушек-корреспондентов и ведущих, сколько редакторов, с приходом которых на смену Останкино расцветает! В конце концов, нами всеми уже более 10 лет руководит сильная и красивая женщина! Поэтому давайте не будем интерпретировать фрагмент на всех и вся!
Всем любовь!» – написал Романов.