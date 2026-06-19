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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Ведущий «Матч ТВ» извинился за свои слова про женщин

19 июня, 19:31
15

Ведущий «Матч ТВ» Андрей Романов объяснил свои слова про женщин. Он принес извинения.

  • Ранее ФИФА назначила Тори Пенсо главным судьей матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Чехии и ЮАР (1:1). 39-летняя американка стала второй женщиной-арбитром на мужских чемпионатах мира.
  • Романов заявил, что женщины имеют право работать на ЧМ, но должны проходить «более жесткое сито отбора».

«Так, друзья, вижу, что по интернету разлетается фрагмент нашего вчерашнего эфира, где мы с экспертами обсуждаем игру и арбитраж на чемпионате мира. Не считаю правильным молчать, потому что многие интернет-комментаторы льют потоки негатива не только на меня, но и на весь канал, моих коллег и друзей.

Фрагмент, о котором идет речь, вырезан из обсуждения матча, который судила Тори Пенсо. И нужно признать, что вчерашний матч она отсудила очень уверенно (о чем мы тоже сказали в эфире!), уж точно лучше ребят в первых матчах этого мундиале. Тем не менее признаю – формулировка была не лучшая, поэтому приношу извинения, если кого-то они задели. Ведущему не следует уходить в крайности.

А что касается сексизма, который горячие головы решили приплести ко всему каналу… У нас хоккей потрясающе комментирует Наташа Кларк. У нас Эмма Гаджиева работает в прямом эфире с главных рейтинговых трансляций. А уж про Олю Богословскую я вообще молчу. Да что там, сколько у нас девушек-корреспондентов и ведущих, сколько редакторов, с приходом которых на смену Останкино расцветает! В конце концов, нами всеми уже более 10 лет руководит сильная и красивая женщина! Поэтому давайте не будем интерпретировать фрагмент на всех и вся!

Всем любовь!» – написал Романов.

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Источник: телеграм-канал Андрея Романова
Чемпионат мира Пенсо Тори
Комментарии (15)
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СильныйМозг
1781887107
Комментарий скрыт модератором
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...уефан
1781887150
..."Что ж ты, фраер, сдал назад!?"(с)...
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Император 1
1781887294
Ты прав, зачем назад сдал
Ответить
Айболид
1781893514
«Без женщин жить нельзя на свете, нет!» (с)
Ответить
FCSpartakM
1781894869
ну как всегда, сперва не думают, а потом то из контекста вырвали, то я не то имел в виду
Ответить
Томик
1781905741
Что, зачморила "сильная и красивая женщина"?
Ответить
maygli
1781907472
Сдулся. Вот что получается когда спортивным каналом начинает тетка рулить. Мужиков нет, одни бабы. Обидно. Противно.
Ответить
maygli
1781907568
Извинился?!? Ну и дурак.
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