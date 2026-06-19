Ведущий «Матч ТВ» критически высказался о женщинах-судьях

Ведущий «Матч ТВ» Андрей Романов высказался о работе женщины-судьи на матче ЧМ-2026.

Ранее ФИФА назначила Тори Пенсо главным судьей матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Чехии и ЮАР (1:1).

39-летняя американка стала второй женщиной-арбитром на мужских чемпионатах мира.

Первой была француженка Стефани Фраппар в 2022 году.

«Лично мое мнение: женщина имеет право, естественно, работать на чемпионатах мира. Но! [Они] должны более жесткое сито отбора проходить, как в том числе и женщины-водители. Уж простите меня, сейчас на нас налетит очень много хейта.

Но, с точки зрения того, как себя ведут – и на дороге, и в том числе судейской работе – здесь должно быть более жесткое сито. Если логика мышления приблизительно укладывается в мужские вещи, тогда есть возможность и можно давать [работать], здесь я поддерживаю», – сказал Романов.