Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ведущий «Матч ТВ» критически высказался о женщинах-судьях

19 июня, 16:37
33

Ведущий «Матч ТВ» Андрей Романов высказался о работе женщины-судьи на матче ЧМ-2026.

  • Ранее ФИФА назначила Тори Пенсо главным судьей матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Чехии и ЮАР (1:1).
  • 39-летняя американка стала второй женщиной-арбитром на мужских чемпионатах мира.
  • Первой была француженка Стефани Фраппар в 2022 году.

«Лично мое мнение: женщина имеет право, естественно, работать на чемпионатах мира. Но! [Они] должны более жесткое сито отбора проходить, как в том числе и женщины-водители. Уж простите меня, сейчас на нас налетит очень много хейта.

Но, с точки зрения того, как себя ведут – и на дороге, и в том числе судейской работе – здесь должно быть более жесткое сито. Если логика мышления приблизительно укладывается в мужские вещи, тогда есть возможность и можно давать [работать], здесь я поддерживаю», – сказал Романов.

Еще по теме:
Ведущий «Матч ТВ» извинился за свои слова про женщин 6
Радимов отреагировал на женщину-судью в матче ЧМ-2026 3
Реакция Черданцева на женщину-судью в матче ЧМ-2026 13
Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Пенсо Тори
Комментарии (33)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Semenycch
1781876451
Курица не птица... Пусть свой женский футбол судят, а в мужском этим курицам делать нечего!
Ответить
Бумбраш
1781877782
Да ладно женщины-судьи,тут вещь посерьёзнее зинаидовцы-сикелухи...90% пациенты психушки
Ответить
onnilallin
1781878774
Комментарий скрыт модератором
Ответить
СильныйМозг
1781885859
Они могут, бегать и в своей лиге, сиськами трясти. Захочу посмотреть порнушку, посмотрю порнушку, при чём здесь футбол?
Ответить
momwig_
1781886705
Сколько ж дебилов в России... Хер с ним, с мудаком, который в эфире несёт. Тут в комментах - уже пятеро. А главное - хоть бы один нормальный! Не..
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
61
Реакция Бэйла на возвращение Моуринью в «Реал»
21:15
ЧМ-2026. Испания разгромила Саудовскую Аравию – 4:0!
21:01
3
«Это был ужас»: Ещенко рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в «Кубани»
20:50
Ямаль попал в топ-10 самых молодых авторов голов на ЧМ: обошел Месси, но уступил Сычеву
20:25
Аршавин раскритиковал сборную на ЧМ-2026: «Впечатление, что в аэропорту нашли 26 человек и выдали им форму»
20:19
3
Назван самый готовый к Европе российский футболист, который должен туда поехать
19:44
5
18-летний Ямаль забил дебютный гол на ЧМ
19:26
«Слишком много негатива»: Бакаев сравнил ЧМ-2026 с ЧМ-20218 в России
19:16
6
«Шэньхуа» Слуцкого одержал первую победу за 2 месяца
19:11
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча Испания – Саудовская Аравия голы и лучшие моменты (Видео)
21:01
Реакция Погребняка на историческое очко Кюрасао Адвоката на ЧМ-2026
20:42
18-летний Ямаль забил дебютный гол на ЧМ
19:26
Познер сказал, за кого болеет в матче Испания – Саудовская Аравия
19:22
«Слишком много негатива»: Бакаев сравнил ЧМ-2026 с ЧМ-20218 в России
19:16
6
ВидеоОткрыта самая высокая в мире статуя Месси
17:54
2
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
17:07
8
10 величайших игроков в истории ЧМ по версии Goal
15:57
2
Семин назвал команду ЧМ-2026, которая вызывает у него восхищение
13:59
3
Стало известно, как принимают россиян на ЧМ-2026
13:31
2
«Напоминает Андрюху Диканя»: Ребров – о вратаре ЧМ-2026
12:55
Адвокат прокомментировал историческое очко Кюрасао на ЧМ-2026: «Сравнимо с чудом»
12:31
2
«Накидали бы пассажирам и вышли в плей-офф»: прогноз на выступление России на ЧМ-2026
11:53
7
Экс-игрок «Зенита» вступился за Роналду
11:33
Назван лучший комментатор ЧМ-2026 на «Матч ТВ»
11:16
4
Где смотреть матч Франция – Ирак: во сколько прямая трансляция 22 июня 2026
11:10
Где смотреть матч Новая Зеландия – Египет: во сколько прямая трансляция 22 июня 2026
11:08
Где смотреть матч Уругвай – Кабо-Верде: во сколько прямая трансляция 22 июня 2026
11:06
Где смотреть матч Аргентина – Австрия: во сколько прямая трансляция 22 июня 2026
11:03
Коэффициенты букмекеров на матч: Франция – Ирак 23 июня 2026 года
10:59
Коэффициенты букмекеров на матч: Аргентина – Австрия 22 июня 2026 года
10:57
Коэффициенты букмекеров на матч: Новая Зеландия – Египет 22 июня 2026 года
10:56
Коэффициенты букмекеров на матч: Уругвай – Кабо-Верде 22 июня 2026 года
09:33
Расписание матчей Чемпионата мира 2026 на 22 июня
09:31
Сыгран 1000-й матч в истории чемпионата мира
09:05
3
ВидеоОбзор матча Тунис – Япония голы и лучшие моменты (Видео)
08:56
ЧМ-2026. Япония разгромила Тунис (4:0), африканцы вылетели
08:56
12
Мнение жены Карпина о скандале вокруг Доку
08:28
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 