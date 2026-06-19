Лапочкин оценил работу женщины-судьи на ЧМ-2026

Бывший арбитр Сергей Лапочкин высказался о судействе Тори Пенсо в матче группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Чехии и ЮАР.
«Тори Пенсо блестяще отработала. Она молодец, сама увидела тяжелый момент с пенальти, затем сама его назначила. В целом, продемонстрировала очень хорошее судейство в данной встрече», – сказал Лапочкин.
- 39-летняя американка стала второй женщиной в истории, отработавшей главным арбитром на мужском чемпионате мира.
- Первой на ЧМ-2022 была француженка Стефани Фраппар, судившая игру групповой стадии между Германией и Коста-Рикой (4:2).
- Встреча Чехии и ЮАР завершилась вничью – 1:1.
Источник: «Спорт-Экспресс»