Лапочкин оценил работу женщины-судьи на ЧМ-2026

Бывший арбитр Сергей Лапочкин высказался о судействе Тори Пенсо в матче группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Чехии и ЮАР.

«Тори Пенсо блестяще отработала. Она молодец, сама увидела тяжелый момент с пенальти, затем сама его назначила. В целом, продемонстрировала очень хорошее судейство в данной встрече», – сказал Лапочкин.