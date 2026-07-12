Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мнение Инфантино о расширении ЧМ до 64 команд

Сегодня, 11:57
26

Президент ФИФА Джанни Инфантино допустил, что вскоре в финальной части чемпионата мира будет 64 команды.

«ФИФА может рассмотреть расширение ЧМ до 64 команд.

Весь мир должен иметь возможность мечтать о чемпионате мира, а не только Европа и Южная Америка», – сказал Инфантино порталу blue Sport.

  • На ЧМ-2026 впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных. Ранее в финальной стадии чемпионата мира было 32 команды.
  • Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Финал состоится в Нью-Джерси на «Метлайф».
  • Всего будет сыграно 104 матча. Это рекорд.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

Еще по теме:
Отец Холанда обвинил арбитра в вылете Норвегии с ЧМ-2026 2
Сборную Англии сравнили с «Химками» Юрана
Пост Месси после прохода Швейцарии на ЧМ-2026
Источник: телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти»
Чемпионат мира Инфантино Джанни
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1783846748
Пошёл на ****! Верни 32 команды!
Ответить
Интерес
1783847064
ТОгда надо все двести допустить до финальной стадии.Вот футбольному миру радость-то будет!!!И сейчас-то даже лидеры полматча стоят , перепасываясь, а потом восторженные эксперты детально обсасывают редкие моменты, препарируя их и восхищаясь мастерством.
Ответить
Цугундeр
1783847102
) Во з.л.па ненасытная.. "Танцуют все! Я требую продолжения банкета.."(с)
Ответить
TOMSON
1783848245
Футбол похоже все.. Последнее из него выкачивают пока возможно…
Ответить
evgevg13
1783848272
А вот если включить в чемпионат кенгуру, пингвинов, антилоп, медведей и прочее, прочее можно расширится до 365-ти и играть круглый год. В воспаленый мозг Инфанта и такая мысль может прийти.
Ответить
САДЫЧОК
1783848355
Следующий Чемпионат мира он будет смотреть через решетку. Его друг Трамп поможет.
Ответить
Play
1783851283
Надеюсь, что этого лысого шарлатана посадят ещё до ЧМ2030. Ему дай волю, он и 128 команд сделает, чтобы карманы погреть.
Ответить
sochi-2013
1783851368
Почему не 192?
Ответить
R_a_i_n
1783851882
Нам от этого не холодно, не жарко.
Ответить
Willow
1783859741
После истории с Трампом мнение Инфантильного уже мало кого интересует, ему как бы задержаться на посту
Ответить
Главные новости
«Зенит» может перехватить у «Спартака» вратаря «Сочи»
20:42
Стала известна сумма возможного трансфера Феррана из «Барселоны» в «ПСЖ»
19:47
Названа проблема, которая пока мешает переходу Кравцова в «Локомотив»
19:38
3
ФотоЦСКА заинтересовался бразильским защитником
19:29
5
Семин поддержал расширение ЧМ до 64 команд
18:59
5
Гурцкая рассказал о ситуации с продажей Тюкавина в «Зенит»
18:25
Холанд подвел итог выступлению Норвегии на ЧМ-2026
18:14
1
Шнякин назвал условие для борьбы «Спартака» за чемпионство в новом сезоне
17:59
10
Якин: «Судья исправил свою ошибку за счет сборной Швейцарии»
17:46
5
«Зенит» начал переговоры по игроку сборной Бразилии
17:30
7
Все новости
Все новости
Саусь сказал, вышла бы сборная России из группы на ЧМ-2026
20:16
1
Колосков объяснил смысл расширения ЧМ до 64 команд
20:04
1
Инфантино объяснил, почему Трамп не ходит на матчи ЧМ-2026
19:51
3
Холанд подвел итог выступлению Норвегии на ЧМ-2026
18:14
1
Якин: «Судья исправил свою ошибку за счет сборной Швейцарии»
17:46
5
Газзаев выявил на ЧМ-2026 команду без слабых мест
16:58
2
Миллионы людей подписали петицию за бан Аргентины на ЧМ-2026
16:23
14
Месси – арбитру: «Говори со мной уважительнее»
16:09
8
Символическая сборная 1/4 финала ЧМ-2026
15:58
Мнение Губерниева о расширении ЧМ до 64 команд
15:54
4
Установлен рекорд ЧМ по голам представителей одного клуба
15:31
Отец Холанда: «Норвегию обокрали»
15:17
6
Аргентинская чиновница назвала Францию «невоспитанной африканской командой»
14:26
6
Генич выявил «какую-то дичь» в матче ЧМ-2026 Норвегия – Англия
13:48
5
Губерниев оскорбил арбитров матча ЧМ-2026 Норвегия – Англия
13:37
7
Суперкомпьютер назвал фаворита ЧМ-2026 после 1/4 финала
13:29
3
Семин обвинил Холанда в вылете Норвегии с ЧМ-2026
12:58
5
Месси высказался о полуфинале ЧМ-2026 с Англией
12:30
3
Состав полуфиналистов ЧМ-2026 получился уникальным
12:16
1
Мнение Инфантино о расширении ЧМ до 64 команд
11:57
26
Отец Холанда обвинил арбитра в вылете Норвегии с ЧМ-2026
11:46
7
Спартаковец Ву сообщил, что ему грустно смотреть ЧМ-2026
10:49
1
Сборную Англии сравнили с «Химками» Юрана
09:59
1
Пост Месси после прохода Швейцарии на ЧМ-2026
09:35
Якин прокомментировал поражение Швейцарии от Аргентины на ЧМ-2026
09:17
7
Известны обе полуфинальные пары ЧМ-2026
09:10
5
ЧМ-2026. Аргентина в большинстве победила Швейцарию (3:1), забив два гола в экстра-тайме
06:44
20
ВидеоОбзор матча Норвегия – Англия голы и лучшие моменты (Видео)
02:47
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+