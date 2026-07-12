Мнение Инфантино о расширении ЧМ до 64 команд

Президент ФИФА Джанни Инфантино допустил, что вскоре в финальной части чемпионата мира будет 64 команды.

«ФИФА может рассмотреть расширение ЧМ до 64 команд.

Весь мир должен иметь возможность мечтать о чемпионате мира, а не только Европа и Южная Америка», – сказал Инфантино порталу blue Sport.

На ЧМ-2026 впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных. Ранее в финальной стадии чемпионата мира было 32 команды.

Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Финал состоится в Нью-Джерси на «Метлайф».

Всего будет сыграно 104 матча. Это рекорд.

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