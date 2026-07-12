Раскрыта причина быстрого увольнения Билялетдинова из «Спартака» К

Появилось объяснение быстрого (46 дней) увольнения главного тренера Рината Билялетдинова из костромского «Спартака». Дело в травмах.
«Билялетдинов – поборник жесткой дисциплины и больших нагрузок, что уважали в «Спартаке», но, как говорят, с трехразовыми тренировками он переборщил: из-за травм по ходу сборов выпало много игроков.
Хотя есть альтернативное мнение – что Билялетдинова, пришедшего без своего штаба, подставили», – написал источник.
- Последним клубом Билялетдинова были подмосковные «Химки».
- «Спартак К» финишировал в минувшем сезоне на 7-м месте в Лиге Pari с 49 очками.
- Будучи футболистом, Билялетдинов выступал за клуб из Костромы в сезоне-1977/78.
Источник: телеграм-канал Сергея Ильева