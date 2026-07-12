Иванов рассказал, чем будет заниматься в «Урале» после ухода с поста президента

Заместитель председателя совета директоров «Урала» Григорий Иванов рассказал о функционале на новой должности.
Ранее он был президентом клуба.
«У нас одна задача на сезон – победить и выйти в РПЛ.
Моя же задача на новой должности – помогать во всeм, чтобы наш уральский футбол процветал, чтобы команда достойно играла и наконец-то выполнила установку на сезон. Я приложу все силы, чтобы помочь руководству», – сказал Иванов.
- Иванов возглавляет «Урал» с 2003 года. При нем команда в 2013 году вышла в РПЛ, а затем вылетела в 2024 году.
- Впереди у екатеринбуржцев третий сезон в Первой лиге подряд.
- Летом «Урал» уволил главного тренера Василия Березуцкого и назначил вместо него Сергея Юрана, имеющего опыт подъема команд из Первой лиги в РПЛ («Шинник», «Химки»).
Источник: «Чемпионат»