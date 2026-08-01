«Сочи» Осинькина сенсационно проиграл в Первой лиге

«Ленинградец» обыграл «Сочи» со счeтом 2:1 в домашнем матче 4-го тура Первой лиги.

Встреча прошла на стадионе «Рощино-Арена» в Рощино. Главным арбитром выступил Артур Сагдиев.

На 64-й минуте нападающий хозяев Артeм Кулишев открыл счeт. На 72-й минуте судья удалил с поля полузащитника «Ленинградца» Даниила Родина и полузащитника гостей Михаила Игнатова.

На 81-й минуте защитник «Сочи» Игорь Калинин срезал мяч в собственные ворота, а спустя три минуты отыграл один гол для своей команды.