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«Сочи» Осинькина сенсационно проиграл в Первой лиге

Вчера, 18:03
3

«Ленинградец» обыграл «Сочи» со счeтом 2:1 в домашнем матче 4-го тура Первой лиги.

Встреча прошла на стадионе «Рощино-Арена» в Рощино. Главным арбитром выступил Артур Сагдиев.

На 64-й минуте нападающий хозяев Артeм Кулишев открыл счeт. На 72-й минуте судья удалил с поля полузащитника «Ленинградца» Даниила Родина и полузащитника гостей Михаила Игнатова.

На 81-й минуте защитник «Сочи» Игорь Калинин срезал мяч в собственные ворота, а спустя три минуты отыграл один гол для своей команды.

  • После четырeх туров «Ленинградец» с четырьмя очками идeт на девятом месте в таблице.
  • «Сочи», который возглавляет главный тренер Игорь Осинькин, также набрал четыре балла и располагается на 11-й строчке.
  • Сочинцы в прошлом сезоне были в РПЛ.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Сочи Ленинградец Осинькин Игорь
Комментарии (3)
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рылы
1785597642
парадокс. областной фк тосно играл в городе (на петровском), а городской ленинградец играет в области. ни разу не был на этой арене, знаю только, что там хорваты базировались во время чм-18, фанаты дежурили, с целью подловить модрича. а после их отъезда заменили газон на искусственный. дичь какая. UPD: я ошибся. думал, ленинградец, судя по названию, из города - а он тоже областной. тогда ок.
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Просто-333
1785602266
Ну для искусственной команды это нормально. Верните Жемчужину
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