«Сочи» Осинькина сенсационно проиграл в Первой лиге

«Ленинградец» обыграл «Сочи» со счeтом 2:1 в домашнем матче 4-го тура Первой лиги.
Встреча прошла на стадионе «Рощино-Арена» в Рощино. Главным арбитром выступил Артур Сагдиев.
На 64-й минуте нападающий хозяев Артeм Кулишев открыл счeт. На 72-й минуте судья удалил с поля полузащитника «Ленинградца» Даниила Родина и полузащитника гостей Михаила Игнатова.
На 81-й минуте защитник «Сочи» Игорь Калинин срезал мяч в собственные ворота, а спустя три минуты отыграл один гол для своей команды.
- После четырeх туров «Ленинградец» с четырьмя очками идeт на девятом месте в таблице.
- «Сочи», который возглавляет главный тренер Игорь Осинькин, также набрал четыре балла и располагается на 11-й строчке.
- Сочинцы в прошлом сезоне были в РПЛ.
Источник: «Бомбардир»