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    Игорь Осинькин

    Тренер
    Имя Игорь
    Отчество Витальевич
    Фамилия Осинькин
    Команда Крылья Советов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 4 июня 1965
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    23.02.2023 Крылья Советов 2 : 1 Динамо Россия. Кубок, 1/4 финала
    01.03.2023 Динамо 1 : 1 Крылья Советов Россия. Кубок, 1/4 финала
    05.03.2023 Динамо 1 : 0 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 18 тур
    12.03.2023 ЦСКА 4 : 0 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Крылья Советов 10 5 2 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    30.08.2022 Спартак 1 : 0 Крылья Советов
    14.09.2022 Крылья Советов 2 : 0 Зенит
    29.09.2022 Факел 0 : 1 Крылья Советов
    20.10.2022 Зенит 2 : 1 Крылья Советов
    23.11.2022 Крылья Советов 2 : 1 Спартак
    27.11.2022 Крылья Советов 1 : 0 Факел
    23.02.2023 Крылья Советов 2 : 1 Динамо
    01.03.2023 Динамо 1 : 1 Крылья Советов
    15.03.2023 Крылья Советов 0 : 0 ЦСКА
    04.04.2023 ЦСКА 0 : 0 Крылья Советов
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