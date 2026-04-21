Осинькин прокомментировал волевую победу «Сочи» над «Крыльями Советов»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин поделился эмоциями после выигранного матча 26-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Сочинцы вырвали победу со счетом 2:1 благодаря голу на 99-й минуте.

Они выиграли третью встречу подряд.

Отставание от зоны стыков теперь составляет всего 4 очка.

«Я знаю, что три победы подряд у нас не было достаточно давно. И самое ценное, что это происходит в такой момент.

Мы хотим показать, что нас рано «хоронили», что мы боремся и живы. То, как сейчас ребята отдаются всему, – это очень красивая история.

Что касается профессионализма – прямо идеальная», – сказал Осинькин.