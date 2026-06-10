«Оренбург» избавился от экс-спартаковца

Степан Оганесян покидает «Оренбург». У 24-летнего нападающего истек контракт с клубом.

«Благодарим Степана за вклад в развитие клуба и желаем ему дальнейших успехов в карьере», – написали оренбуржцы.

Зимой Оганесяном интересовалось махачкалинское «Динамо».