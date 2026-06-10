«Оренбург» избавился от экс-спартаковца

Степан Оганесян покидает «Оренбург». У 24-летнего нападающего истек контракт с клубом.
«Благодарим Степана за вклад в развитие клуба и желаем ему дальнейших успехов в карьере», – написали оренбуржцы.
Зимой Оганесяном интересовалось махачкалинское «Динамо».
- Оганесян присоединился к оренбуржцам в июле 2022 года. За два с половиной сезона форвард провел 79 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал две голевые передачи.
- До перехода в «Оренбург» Оганесян находился в системе «Спартака» и сыграл два матча за главную команду москвичей.
- Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 300 тысяч евро.
Источник: телеграм-канал «Оренбурга»