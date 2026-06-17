38-летний Месси стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ

Аргентинец Лионель Месси оформил первый хет‑трик чемпионата мира-2026 в матче с командой Алжира (3:0) и повторил рекорд немца Мирослава Клозе по количеству голов на турнире (по 16).
Для 38-летнего Месси это 200‑й матч за национальную команду и 27‑й на чемпионатах мира. Аргентинец стал первым в истории футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах мира.
Кроме того, Месси стал самым молодым (18) и самым возрастным (38) автором голов аргентинцев на ЧМ.
- Месси – восьмикратный обладатель «Золотого мяча».
- Аргентина защищает чемпионский титул.
- В следующем туре команда Лионеля Скалони сыграет с Австрией Ральфа Рангника.
Источник: «Бомбардир»