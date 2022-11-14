Сборная Алжира по футболу

- 14 ноября 2022
- 20:15 Защитник «Вулверхэмптона» решил выступать за сборную Алжира вместо Франции
- 22 января 2022
- 22:40 Египет – Сенегал и другие пары африканских стыков за ЧМ-2022
- 20 января 2022
- 20:58 Кубок Африки. Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея вышли в плей-офф, действующий победитель турнира Алжир вылетел
- 12 января 2022
- 09:39 Алжир не забил впервые с 2018 года. Действующий победитель Кубка Африки не обыграл 108-ю сборную рейтинга ФИФА
- 07:57 Видео Вратарь Сьерра-Леоне заплакал после признания лучшим игроком матча против Алжира
- 11 января 2022
- 17:54 Кубок Африки. Алжир не смог победить Сьерра-Леоне
- 17 ноября 2021
- 19:49 Сборная Алжира обвинила Буркина-Фасо в применении черной магии и вызвала на поле шамана, чтобы снять заклятие 27
- 6 июня 2021
- 15:37 Алжир довел беспроигрышную серию до 25 матчей 2
- 10 октября 2020
- 00:36 Товарищеский матч. Нигерия проиграла Алжиру, Эджуке остался в запасе
- 20 сентября 2020
- 12:35 Sky Sports: автор гола в ворота России на ЧМ-2014 Слимани близок к переходу в «Вест Бромвич»
- 8 января 2020
- 00:23 Видео Марез – автор лучшего гола Африки в 2019 году
- 31 июля 2019
- 15:34 Дешам, Гвардиола, Клопп, Покеттино и тен Хаг – в списке претендентов ФИФА на приз лучшего тренера 2019 года 1
- 20 июля 2019
- 00:47 Фото Экс-вратарь «Крыльев Советов» М’Боли – лучший игрок финала Кубка Африки; Бенассер – MVP турнира 2
- 00:05 Сенегал проиграл свой второй финал Кубка Африки из двух
- 19 июля 2019
- 23:53 Кубок Африки. Алжир благодаря голу на второй минуте обыграл в финале Сенегал 19
- 15 июля 2019
- 12:25 Видео Фанаты сборной Алжира устроили беспорядки в городах Франции после выхода команды в финал КАН. Арестованы 282 человека 6
- 00:07 Кубок Африки. Алжир выиграл у Нигерии в полуфинале
- 13 июля 2019
- 01:07 Самый богатый человек Африки пообещал сборной Нигерии по 50 тысяч за каждый гол в ворота Алжира 2
- 11 июля 2019
- 21:57 Кубок Африки. Кот-д’Ивуар проиграл Алжиру по пенальти в 1/4 финала
- 10 июля 2019
- 11:46 Орье получил травму запястья после удара кулаком по столу 1