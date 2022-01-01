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Алжир
€ 800 тыс
Сборная Алжира по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://www.faf.org.dz
Тренер:
Владимир Петкович
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Статистика
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Расписание
Таблица
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026
4 июля
1
Якин высказался о победе Швейцарии над Алжиром
3 июля
1
Чемпионат мира 2026, 3-4 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
3 июля
Видео
Обзор матча Швейцария – Алжир голы и лучшие моменты (Видео)
3 июля
ЧМ-2026. Швейцария победила Алжир (2:0) и стала 13-м участником 1/8 финала
3 июля
2
Трансляция
Швейцария – Алжир: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 июля 2026
3 июля
Чемпионат мира 2026, 2-3 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
2 июля
Швейцария – Алжир: кто победит в матче 1/16 финала Чемпионата мира 2026
2 июля
Чемпионат мира 2026, 1-2 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
1 июля
Чемпионат мира 2026, 30 июня – 1 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
30 июня
Чемпионат мира 2026, 29-30 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
29 июня
Видео
Обзор матча Алжир – Австрия голы и лучшие моменты (Видео)
28 июня
ЧМ-2026. Австрия вышла в плей-офф благодаря голу на 96-й минуте с Алжиром (3:3)
28 июня
5
Трансляция
Алжир – Австрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июня 2026
28 июня
Чемпионат мира 2026, 28 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Где смотреть матч Алжир – Австрия: во сколько прямая трансляция 28 июня 2026
27 июня
Чемпионат мира 2026, 26-27 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Чемпионат мира 2026, 25-26 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
25 июня
Чемпионат мира 2026, 24-25 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
24 июня
2
Чемпионат мира 2026, 23-24 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
23 июня
3
ЧМ-2026. Иордания проиграла Алжиру и лишилась шансов на выход в плей-офф
23 июня
2
Видео
Обзор матча Иордания – Алжир голы и лучшие моменты (Видео)
23 июня
Трансляция
Иордания – Алжир: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июня 2026
23 июня
Чемпионат мира 2026, 22-23 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
22 июня
1
Коэффициенты букмекеров на матч: Иордания – Алжир 23 июня 2026 года
22 июня
Где смотреть матч Иордания – Алжир: во сколько прямая трансляция 23 июня 2026
22 июня
Иордания – Алжир: кто победит в матче 2 тура Чемпионата мира 2026
22 июня
«Спартак» и ЦСКА заинтересованы в защитнике Алжира
20 июня
2
Аршавин объяснил провал Роналду в первом матче ЧМ-2026
20 июня
3
1
2
3
4
5
Главные новости
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Жена Смолова рассказала, почему стала больше зарабатывать после свадьбы
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