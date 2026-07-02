Матч 1/16 финала Чемпионата мира между Швейцарией и Алжиром пройдет 3 июля 2026 года в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс». Швейцарцы уверенно вышли из группы, одержав две победы и сыграв вничью с Катаром, и подходят к плей-офф с впечатляющей атакой – 12 голов в пяти последних матчах. Алжир занял второе место в группе, сыграв вничью с Австрией (3:3) и обыграв Иорданию, но уступив Аргентине, и также демонстрирует высокую результативность – 10 голов за последние пять встреч. Сможет ли африканская команда преподнести сенсацию и обыграть европейского фаворита, или Швейцария продолжит свое победное шествие и пройдет в четвертьфинал?

Кто победит в матче

Сборная Швейцарии подходит к игре с впечатляющей статистикой: 12 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,4 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда не проигрывает в трех последних матчах на турнире, забивает в каждом из них, а на групповом этапе уверенно обыграла Боснию и Герцеговину (4:1) и Канаду (2:1). Швейцарцы обладают сбалансированным составом, мощной атакой и организованной обороной, что позволяет им диктовать условия сопернику. В очных встречах с Алжиром они не играли, но их текущая форма и дисциплина делают их фаворитами в этом противостоянии.

Алжир подходит к игре с более скромной статистикой: 10 голов в пяти матчах (в среднем 2,0 за игру) и семь пропущенных (1,4). Команда сыграла вничью с Австрией (3:3) в последнем туре, а также обыграла Иорданию (2:1) и уступила Аргентине (0:3) на групповом этапе. Алжирцы умеют забивать, но их оборона выглядит уязвимой, что против мощной атаки Швейцарии может стать фатальным. В очных встречах со швейцарцами они не играли, но их нестабильность в защите вызывает опасения.

Итоговый вывод: Швейцария имеет преимущество в надежности обороны и атакующей мощи, тогда как Алжир уступает в стабильности и регулярно пропускает. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Швейцарии выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Швейцарии.

Форма и история личных встреч

Швейцария забивает в среднем 2,4 гола за матч и пропускает менее одного, тогда как Алжир пропускает в среднем 1,4 гола и нестабилен в обороне. Ранее сборные не встречались, однако текущая форма и класс швейцарцев не оставляют сомнений в их превосходстве.

Прогноз на победителя

Швейцария имеет более сбалансированную игру и надежную оборону, тогда как Алжир уступает в стабильности и регулярно пропускает. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Швейцарии с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Швейцарии с коэффициентом 2,05. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/16 финала между Швейцарией и Алжиром состоится 3 июля 2026 года в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс» и начнется в 06:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».