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Швейцария – Алжир: кто победит в матче 1/16 финала Чемпионата мира 2026

02 июля 2026 8:19
Швейцария - Алжир
03 июл. 2026, пятница 06:00 | Чемпионат мира, 1/16 финала
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2.05
Победа Швейцарии
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Матч 1/16 финала Чемпионата мира между Швейцарией и Алжиром пройдет 3 июля 2026 года в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс». Швейцарцы уверенно вышли из группы, одержав две победы и сыграв вничью с Катаром, и подходят к плей-офф с впечатляющей атакой – 12 голов в пяти последних матчах. Алжир занял второе место в группе, сыграв вничью с Австрией (3:3) и обыграв Иорданию, но уступив Аргентине, и также демонстрирует высокую результативность – 10 голов за последние пять встреч. Сможет ли африканская команда преподнести сенсацию и обыграть европейского фаворита, или Швейцария продолжит свое победное шествие и пройдет в четвертьфинал?

Кто победит в матче

Сборная Швейцарии подходит к игре с впечатляющей статистикой: 12 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,4 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда не проигрывает в трех последних матчах на турнире, забивает в каждом из них, а на групповом этапе уверенно обыграла Боснию и Герцеговину (4:1) и Канаду (2:1). Швейцарцы обладают сбалансированным составом, мощной атакой и организованной обороной, что позволяет им диктовать условия сопернику. В очных встречах с Алжиром они не играли, но их текущая форма и дисциплина делают их фаворитами в этом противостоянии.

Алжир подходит к игре с более скромной статистикой: 10 голов в пяти матчах (в среднем 2,0 за игру) и семь пропущенных (1,4). Команда сыграла вничью с Австрией (3:3) в последнем туре, а также обыграла Иорданию (2:1) и уступила Аргентине (0:3) на групповом этапе. Алжирцы умеют забивать, но их оборона выглядит уязвимой, что против мощной атаки Швейцарии может стать фатальным. В очных встречах со швейцарцами они не играли, но их нестабильность в защите вызывает опасения.

Итоговый вывод: Швейцария имеет преимущество в надежности обороны и атакующей мощи, тогда как Алжир уступает в стабильности и регулярно пропускает. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Швейцарии выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Швейцарии.

Форма и история личных встреч

Швейцария забивает в среднем 2,4 гола за матч и пропускает менее одного, тогда как Алжир пропускает в среднем 1,4 гола и нестабилен в обороне. Ранее сборные не встречались, однако текущая форма и класс швейцарцев не оставляют сомнений в их превосходстве.

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
2
Забитых мячей
0
2
В среднем за матч
0
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:0
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Грегор Кобель
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
10
Гранит Джака
(К) ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
9
Йоан Манзамби
ЦП
17
Рубен Варгас
ЛВ
11
Дан Ндой
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Алжир
23
Люка Зидан
ВР
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
17
Рафик Бельгали
ПЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
19
Набиль Бенталеб
ЦП
10
Фарез Шаиби
ЦП
8
Уссем Ауа
ЦП
22
Ибрагим Маза
АП
7
Рияд Марез
(К) ПВ
Главный тренер
Владимир Петкович
Швейцария
12
Ивон Мвого
ВР
21
Марвин Келлер
ВР
2
Миро Мухайм
ЛЗ
24
Ауреле Аменда
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
14
Ардон Яшари
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
22
Фабиан Ридер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
26
Седрик Иттен
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
23
Зеки Амдуни
ЦФ
Алжир
16
Уссама Бенбут
ВР
1
Мелвин Мастил
ВР
13
Джауэн Хаджам
ЛЗ
3
Ашреф Абада
ЦЗ
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
26
Самир Шергуи
ЦЗ
14
Хишам Будауи
ЦП
24
Яссин Титрауи
ЦП
11
Анис Хадж Мусса
ПВ
25
Фарес Геджемис
ПВ
20
Адиль Бульбина
ЛФ
9
Амин Гуири
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Кобель
13
Родригес
5
Аканджи
4
Эльведи
6
Закария
10
Джака
8
Фройлер
9
Манзамби
17
Варгас
11
Ндой
7
Эмболо
4-4-2
23
Зидан
17
Бельгали
21
Бенсебаини
2
Манди
15
Айт Нури
19
Бенталеб
10
Шаиби
8
Ауа
6
Зерруки
7
Марез
22
Маза
6
Закария
3
Видмер
3
Видмер
6
Закария
11
Ндой
20
Эбишер
20
Эбишер
11
Ндой
17
Варгас
22
Ридер
22
Ридер
17
Варгас
9
Манзамби
19
Окафор
19
Окафор
9
Манзамби
7
Эмболо
23
Амдуни
23
Амдуни
7
Эмболо
8
Ауа
13
Хаджам
13
Хаджам
8
Ауа
19
Бенталеб
14
Будауи
14
Будауи
19
Бенталеб
7
Марез
11
Хадж Мусса
11
Хадж Мусса
7
Марез
17
Бельгали
20
Бульбина
20
Бульбина
17
Бельгали
6
Зерруки
9
Гуири
9
Гуири
6
Зерруки
Остались в запасе
Швейцария
Алжир
12
Ивон Мвого
ВР
21
Марвин Келлер
ВР
2
Миро Мухайм
ЛЗ
24
Ауреле Аменда
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
15
Джибриль Соу
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
26
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
16
Уссама Бенбут
ВР
1
Мелвин Мастил
ВР
3
Ашреф Абада
ЦЗ
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
26
Самир Шергуи
ЦЗ
24
Яссин Титрауи
ЦП
25
Фарес Геджемис
ПВ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
12
Ивон Мвого
ВР
21
Марвин Келлер
ВР
2
Миро Мухайм
ЛЗ
24
Ауреле Аменда
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
15
Джибриль Соу
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
26
Седрик Иттен
ЦФ
Остались в запасе
16
Уссама Бенбут
ВР
1
Мелвин Мастил
ВР
3
Ашреф Абада
ЦЗ
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
26
Самир Шергуи
ЦЗ
24
Яссин Титрауи
ЦП
25
Фарес Геджемис
ПВ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Владимир Петкович

Прогноз на победителя

Швейцария имеет более сбалансированную игру и надежную оборону, тогда как Алжир уступает в стабильности и регулярно пропускает. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Швейцарии с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Швейцарии с коэффициентом 2,05. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/16 финала между Швейцарией и Алжиром состоится 3 июля 2026 года в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс» и начнется в 06:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».

Швейцария – Алжир: смотреть онлайн

2.05
Победа Швейцарии
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
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