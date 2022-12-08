Сборная Швейцарии по футболу

- 8 декабря 2022
- 14:00 Роналду не угрожал уехать из сборной Португалии. Федерация опровергла новость 3
- 11:50 Роналду грозил уехать из сборной Португалии, когда узнал, что не выйдет в старте на матч со Швейцарией (Record) 15
- 10:18 3 основных игрока Швейцарии заболели перед матчем с Португалией в 1/8 финала ЧМ-2022 3
- 08:50 «Мы все были подавлены, увидев лучшего игрока мира на скамейке запасных». Данни – о Роналду 3
- 7 декабря 2022
- 14:32 Текст Кто заменил Роналду в старте Португалии: стал лидером «Бенфики» в 21 (хотя дед учил болеть за «Спортинг») и проверяет свои скиллы в фифе 2
- 12:56 Роналду прокомментировал выход Португалии в 1/4 финала ЧМ-2022 10
- 11:33 «Он истеричка». Губерниев объяснил, почему Роналду не попал в основу на матч со Швейцарией 8
- 10:28 «Португалии не нужен Криштиану. Его успехи забыты. Я запомню это». Сестра Роналду возмутилась невыходом игрока в старте на Швейцарию 23
- 10:07 «Если ты хочешь занять место Роналду, так и надо поступать». Линекер – о Рамуше 1
- 08:56 Девушка Роналду Джорджина выразила сожаление, что игрок не вышел в основе против Швейцарии 3
- 02:05 Роналду ушел с поля, когда вся сборная Португалии аплодировала фанатам после 6:1 со Швейцарией 4
- 00:56 Сантуш: «Роналду подал пример настоящего капитана» 1
- 00:46 21-летний Рамуш – первый игрок после Саленко, набравший 4 очка за одну игру чемпионата мира 2
- 00:25 Рамуш забил 3 гола за 74 минуты в плей-офф ЧМ, Роналду – 0 за 534 минуты 1
- 00:10 Португалия впервые с 2006 года вышла в 1/4 финала чемпионата мира 11
- 6 декабря 2022
- 23:53 ЧМ-2022. Португалия разгромила Швейцарию (6:1), заменивший Роналду Рамуш сделал хет-трик 20
- 23:28 Португальские фанаты скандируют «Рамуш, Рамуш!». Он заменил Роналду в старте и сделал хет-трик 1
- 23:13 21-летний Рамуш, вышедший в старте Португалии вместо Роналду, сделал хет-трик 1
- 22:47 Пепе – самый возрастной автор гола в плей-офф чемпионатов мира 3
- 22:23 Сантуш объяснил, почему оставил Роналду в запасе на матч со Швейцарией 4
- 20:59 Португалия – Швейцария: стартовые составы на матч ЧМ-2022 2
- 19:56 Португалия – Швейцария: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 6 декабря