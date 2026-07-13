Лапочкин отреагировал на скандальное удаление в матче Аргентина – Швейцария

Бывший судья РПЛ Сергей Лапочкин высказался о красной карточке Бреля Эмболо в четвертьфинале ЧМ-2026.

Аргентина победила Швейцарию со счетом 3:1.

Эмболо удалили на 72-й минуте.

Он получил вторую желтую карточку за «явную симуляцию».

Тренер сборной Швейцарии заявил, что арбитр Жоау Педру Пиньейру исправил свою ошибку за их счет.

«Если бы судья не увидел в действиях Эмболо элементов симуляции, то желтая карточка осталась бы в силе, а тут все ведется к тому, что игрок наказывается за грубость желтой карточкой, а грубости нет.

А у другого игрока есть симуляция. И тут очередная борьба с симуляциями. Футболисты должны понимать, что теперь заниматься этим бесполезно.

В головах футболистов нужно все перестраивать. Теперь игроки за это будут удаляться. Судья были абсолютно правы в этом эпизоде: отменить желтую Паредесу и дать вторую желтую Эмболо. Да, к этому надо привыкать», – отметил Лапочкин.

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