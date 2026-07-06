Лапочкин двумя словами описал отмененную дисквалификацию игрока США на ЧМ

Бывший арбитр Сергей Лапочкин отреагировал на решение ФИФА по нападающему сборной США Фоларину Балогуну.

ФИФА приостановила дисквалификацию Балогуна на матч с Бельгией.

Форвард «Монако» получил красную карточку в игре 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины.

Администрация президента Дональда Трампа просила ФИФА пересмотреть решение по игроку сборной США.

«Мы понимаем, что это чудовищный фол. Он мог сломать ногу сопернику. Конечно же, это красная карточка.

Но почему ФИФА приостановила дисквалификацию? Это какой‑то правовой нигилизм, я по‑другому не могу сказать. В истории футбола я таких случаев не помню. Бывало, когда отменяли, просто говорили: неправильно показана красная карточка. Здесь красная карточка показана абсолютно правильно», – сказал Лапочкин.

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