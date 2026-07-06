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  • Лапочкин двумя словами описал отмененную дисквалификацию игрока США на ЧМ

Лапочкин двумя словами описал отмененную дисквалификацию игрока США на ЧМ

6 июля, 00:30
5

Бывший арбитр Сергей Лапочкин отреагировал на решение ФИФА по нападающему сборной США Фоларину Балогуну.

  • ФИФА приостановила дисквалификацию Балогуна на матч с Бельгией.
  • Форвард «Монако» получил красную карточку в игре 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины.
  • Администрация президента Дональда Трампа просила ФИФА пересмотреть решение по игроку сборной США.

«Мы понимаем, что это чудовищный фол. Он мог сломать ногу сопернику. Конечно же, это красная карточка.

Но почему ФИФА приостановила дисквалификацию? Это какой‑то правовой нигилизм, я по‑другому не могу сказать. В истории футбола я таких случаев не помню. Бывало, когда отменяли, просто говорили: неправильно показана красная карточка. Здесь красная карточка показана абсолютно правильно», – сказал Лапочкин.

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Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Франция. Лига 1 Монако Бельгия США Балогун Фоларин Лапочкин Сергей
Комментарии (5)
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_Sasha_
1783300518
Это так же как зпрф
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алдан2014
1783301945
Я впервые согласен с Лапочкиным
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Бумбраш
1783302418
Лампочкин,ты каждый тур подобным образом зинарей отмазываешь
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MrSmit
1783302783
Соединенные Штаты Зенита.
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rash1959
1783322322
правовой нигилизм - это в рпл-судействе, правила что дышло, кто денег дал, так и вышло.
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