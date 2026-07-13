Назван человек, принявший решение об отмене дисквалификации Балогуна

Появились новые подробности скандала, связанного с отменой дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна.

Футболист получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 и должен был пропускать следующую игру.

Через несколько дней его дисквалификацию внезапно приостановили.

Известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп звонил главе ФИФА Джанни Инфантино минимум дважды.

США с Балогуном в составе разгромно проиграли Бельгии – 1:4.

По информации The Times, решение отменить дисквалификацию Балогуна единолично принял глава дисциплинарного комитета ФИФА Мохаммад Аль-Камали.

Чиновник из ОАЭ сделал это без участия остальных 17 членов комитета.

Ранее самые важные вопросы решались совместно как минимум тремя членами комитета, а в этот раз Аль-Камали действовал самостоятельно.

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