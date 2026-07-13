Нигматуллин – об удалении Эмболо: «Даже Соболев ныряет правдоподобнее»

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от четвертьфиналов ЧМ-2026.

Франция выбила Марокко (2:0), Испания – Бельгию (2:1), Англия – Норвегию (2:1), Аргентина – Швейцарию (3:1).

«Если в матче Франция – Марокко борьбы не получилось, команда Дидье Дешама прошлась по сопернику катком, то три оставшихся четвертьфинала сложились драматично.

Судьбу двух из них предопределили грубые ошибки вратарей, а еще одного – низкий IQ швейцарского форварда, заработавшего глупейшее удаление.

Вот интересно – о чем думал Эмболо, уже висевший на карточке, когда в центре поля откровенным нырком выпрашивал штрафной? На что рассчитывал в эпоху ВАР? Или на нашего Соболева насмотрелся? Но тот ныряет правдоподобнее...

Если до удаления Швейцария сохраняла неплохие шансы на выход в полуфинал, то идиотский поступок форварда поставил на них крест. 50 минут играть с Аргентиной в меньшинстве – это самоубийство.

Лучшим у европейцев я бы назвал Кобеля, сделавшего несколько крутых сейвов. Но когда забивали Альварес с Лаутаро Мартинесом, вратарь уже был бессилен», – резюмировал Нигматуллин.

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