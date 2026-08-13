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  • Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола

Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола

13 августа, 10:53
11

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о ситуации в клубе.

Экс-голкипер огорчен, что переход из РПЛ в Турцию или Грецию зачастую воспринимается футболистами как очевидный шаг вперед.

«Очень тяжело наблюдать за тем, что сегодня происходит с «Локомотивом».

Я безмерно люблю этот клуб. Именно здесь прошли лучшие годы моей футбольной карьеры, поэтому все происходящее воспринимаю не как сторонний наблюдатель – я по-настоящему переживаю за команду.

Понятно, что нынешняя ситуация во многом связана с сокращением бюджета и необходимостью руководства работать в условиях жесткой экономии.

Но «Локомотив» один за другим теряет ведущих футболистов, а слухи о возможной продаже Алексея Батракова только усиливают тревогу за будущее команды.

У клуба по-прежнему одна из лучших академий страны. Она уже не раз давала российскому футболу ярких игроков и обязательно даст новых.

Но даже самая сильная школа не может постоянно компенсировать потерю лидеров. Старт чемпионата показывает, насколько непросто молодой команде одновременно развиваться и решать серьезные турнирные задачи.

Отдельно огорчает, что переход из российского чемпионата в Турцию или Грецию сегодня зачастую воспринимается футболистами как очевидный шаг вперед.

Я понимаю коммерческую составляющую таких решений и интерес всех сторон. Но для российского футбола в целом и для «Локомотива» в частности это тревожный сигнал.

Мне сложно судить, почему уменьшилось участие «РЖД» в жизни клуба и почему был так серьезно сокращен бюджет.

На протяжении многих лет «Локомотив» был одним из флагманов нашего футбола, успешно представлял страну в Европе и являлся сильнейшим имиджевым проектом российских железных дорог. Этой командой гордились, ее уважали и с ней считались.

Сегодня «Локомотив» теряет не только лидеров. Он рискует постепенно утратить свои позиции, амбиции и тот статус, который создавался десятилетиями», – написал Нигматуллин.

  • «Локомотив» занимает 13-е место в РПЛ с 2 очками после 3 туров.
  • Нигматуллин играл за красно-зеленых в 1998–2001 и 2003–2004 годах. За рубежом он выступал за «Верону», «Салернитану» и «Маккаби Ахи».

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Источник: телеграм-канал RUSLAN NIGMA
Россия. Премьер-лига Локомотив Нигматуллин Руслан
Комментарии (11)
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ТяжелаяАртиллерия
1786609690
Комментарий скрыт модератором
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bset
1786610473
Ушла эпоха, когда на Кубок РЖД приезжали Реал, Милан, Челси. Подумать только... Самый расцвет Галактикос, праймовый Милан... Все растеряли и назад уже не вернуть... И выходит это далеко за рамки Локомотива.
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tolyafimtsevan
1786610724
Комментарий удален пользователем
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tolyafimtsevan
1786610739
Мужики, не ведитесь на всякие паблики и каналы в телеге по прогнозам – фигня полная. Найдите в яндексе сайт по фразе: «серебряный прогноз купить». 14 лет сервису! МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
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Из Твери Леха
1786615864
Отменить вообще гос. финансирование всех клубов. Лучше электрички в порядок привести, чем иноземцев покупать в клуб за счёт РЖД.
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