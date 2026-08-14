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Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»

14 августа, 20:47
13

Глава «Газпрома» Алексей Миллер не хочет, чтобы полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой уходил в «Динамо» или «Краснодар».

«Миллер против продажи Мостового в «Динамо» или «Краснодар»: хотя менеджмент «Зенита» был готов к расставанию с 28-летним игроком, да и тренер на него не рассчитывает.

Сам Андрей также согласился пойти на понижение (сейчас ЗП 19 млн рублей/мес) при переезде к Шварцу или Мусаеву. Однако на сегодняшний день газовый босс не хочет этого.

Возможно, Миллера сумеют переубедить (тот же Сергей Семак, например). Но пока разговоры о трансфере Мостового куда бы то ни было встали на паузу», – написал источник.

  • В этом сезоне Мостовой провел 3 матча за «Зенит», в которых выходил на замены после 75-й минуты.
  • Срок контракта игрока с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
  • Андрей – воспитанник «Локомотива».

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Краснодар Мостовой Андрей
Комментарии (13)
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ПалкоВводецъ007
1786730990
Мостику надо просто набрать форму, а не филонить. Сдал он за последний год здорово. Проигрывает конкуренцию. Гыгыгы
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Интерес
1786733224
Ахтунг, в окружении самого охраняемого лица в чиновничьей России завелась крыса!
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Спартач80
1786733250
Круговой сбежал, Горшкова сгноили, Мостового гноят.... Зенит-всё для российского футбола!
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FCSpartakM
1786733375
мюллер уже сам понимает, что у него пол состава мазутом вымазаны, и что розовощекий кривоногий мальчишка скрасит эту печальную мысль
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Garrincha58
1786734191
Если Мостового всё устраивает то пусть и дальше сидит, как Ерохин до конца карьеры
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ТяжелаяАртиллерия
1786734269
Комментарий скрыт модератором
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MrSmit
1786734743
Газовый босс.. Гггг.
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paracetamol
1786735711
Если увольнять Мостового, то вместе с Семаком. Оба бесполезные!
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Хулиганин
1786735813
А точнее, раскрыл позицию в которой сейчас раскорячился жентельмен года.
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