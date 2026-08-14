Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер не хочет, чтобы полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой уходил в «Динамо» или «Краснодар».

«Миллер против продажи Мостового в «Динамо» или «Краснодар»: хотя менеджмент «Зенита» был готов к расставанию с 28-летним игроком, да и тренер на него не рассчитывает.

Сам Андрей также согласился пойти на понижение (сейчас ЗП 19 млн рублей/мес) при переезде к Шварцу или Мусаеву. Однако на сегодняшний день газовый босс не хочет этого.

Возможно, Миллера сумеют переубедить (тот же Сергей Семак, например). Но пока разговоры о трансфере Мостового куда бы то ни было встали на паузу», – написал источник.