Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»

У главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова конфликт с генеральным директором Борисом Ротенбергом.

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

«Это может звучать парадоксально, но чем меньше «Локо» будет набирать очков, тем быстрее в клубе начнутся глобальные перемены и трансферы.

Уверен, все болельщики команды понимают, что тренер и генеральный директор работать вместе не хотят и не будут. В офисе, естественно, не могут желать поражения команде, но другим результатам никто особо не расстраивается. Топор над головой Галактионова занесен, его увольнение дело времени.

Что изменится после смены тренера? Все. Если Ротенберг выиграет аппаратную войну (спойлер: он ее выиграет), проект нового «Локомотива» развернется полностью. Это будет детище Ротенберга. Будет ли этот проект успешным, сейчас никто не скажет, но старый паровоз в нынешней конфигурации практически доехал до музея транспорта и исчерпал свой ресурс. Ждать осталось недолго», – написал Алланазаров.