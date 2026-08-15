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Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»

15 августа, 00:45
10

У главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова конфликт с генеральным директором Борисом Ротенбергом.

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

«Это может звучать парадоксально, но чем меньше «Локо» будет набирать очков, тем быстрее в клубе начнутся глобальные перемены и трансферы.

Уверен, все болельщики команды понимают, что тренер и генеральный директор работать вместе не хотят и не будут. В офисе, естественно, не могут желать поражения команде, но другим результатам никто особо не расстраивается. Топор над головой Галактионова занесен, его увольнение дело времени.

Что изменится после смены тренера? Все. Если Ротенберг выиграет аппаратную войну (спойлер: он ее выиграет), проект нового «Локомотива» развернется полностью. Это будет детище Ротенберга. Будет ли этот проект успешным, сейчас никто не скажет, но старый паровоз в нынешней конфигурации практически доехал до музея транспорта и исчерпал свой ресурс. Ждать осталось недолго», – написал Алланазаров.

  • В 4-м туре РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1).
  • Москвичи идут на 12-м месте.
  • Вскоре команду покинет полузащитника Артем Карпукас – его купит «Зенит».

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Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Локомотив Ротенберг Борис Галактионов Михаил
Комментарии (10)
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Красногорск_Фан
1786745224
какая то лютая дичь. продать лидеров, скатится в фнл, убрать тренера. и это еще и хитрый план
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aldo conte
1786754919
"Это даже хорошо, что сейчас нам плохо". Чиновники мастаки врать, обещать, ни за что не отвечать и делать карьеру. Давно пора ввести круговую поруку - гендиректор пригласил тренера, если тренера убирают, уходит и гендиректор.
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АК 68
1786768119
Сейчас Мишу сплавят и сразу найдутся деньги под другого карманного тренера, который не будет Боре перечить.
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Evgenijgerasimov607@gmail
1786773561
По слухам это Мостовой,который играл в футбол...
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Foxitkuban
1786775484
Пока все клубя играют на поле, Локо играет в кабинете. При чем сами с собой.
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mab1011
1786777527
Куда без этих Ротенбергов? Благодаря папеньке в Зените за 6 лет при миллионном контракте , ни одного официального матча не провел. А всего за 15 лет на высшем уровне 55 матчей (меньше 4 матчей в год)и ни одного гола за карьеру-крупный специалист в футболе.
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Cleaner
1786779154
Ротенберг, как играл слабенько, так и руководит слабенько. Ротенберг - главная беда Локомотива.(
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