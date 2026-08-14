«Краснодару» дали рекомендацию насчет покупки Мостового у «Зенита»

Журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров прокомментировал возможный трансфер Андрея Мостового из «Зенита» в «Краснодар».

«Я не самый большой поклонник футбольного таланта Андрея Мостового. Мне кажется, что это игрок-настроение. Если пошло, то он вполне может выдать шедевральный матч, но если что-то пошло не так, он становится прям бесполезным на поле. И таких матчей у него, увы, большинство.

В разрезе «Краснодара» есть еще один момент, на который нельзя не обращать внимания. По моим наблюдениям, Мостовой – инфантил. Если бы я принимал решение, брать его в клуб или нет, то обязательно обратил бы внимание на то, как он будет влиять на партнеров, в частности на Кривцова.

Кривалдо сегодня лидер «Краснодара», но стоит ему отвлечься или начать меньше думать о футболе – все быстро может измениться. Есть ощущение, что возможный переход Мостового может негативно сказаться на Никите и его фокусе. История с Козловым, кстати, была примерно из того же разряда.

Усилит ли сегодня «Краснодар» Мостовой? Мне кажется, нет. Уж лучше дать шанс молодому Гусейнову или Амбарцумову. И дешевле будет в раз, и полезнее», – написал Алланазаров.