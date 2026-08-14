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  • «Краснодару» дали рекомендацию насчет покупки Мостового у «Зенита»

«Краснодару» дали рекомендацию насчет покупки Мостового у «Зенита»

14 августа, 11:34
6

Журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров прокомментировал возможный трансфер Андрея Мостового из «Зенита» в «Краснодар».

«Я не самый большой поклонник футбольного таланта Андрея Мостового. Мне кажется, что это игрок-настроение. Если пошло, то он вполне может выдать шедевральный матч, но если что-то пошло не так, он становится прям бесполезным на поле. И таких матчей у него, увы, большинство.

В разрезе «Краснодара» есть еще один момент, на который нельзя не обращать внимания. По моим наблюдениям, Мостовой – инфантил. Если бы я принимал решение, брать его в клуб или нет, то обязательно обратил бы внимание на то, как он будет влиять на партнеров, в частности на Кривцова.

Кривалдо сегодня лидер «Краснодара», но стоит ему отвлечься или начать меньше думать о футболе – все быстро может измениться. Есть ощущение, что возможный переход Мостового может негативно сказаться на Никите и его фокусе. История с Козловым, кстати, была примерно из того же разряда.

Усилит ли сегодня «Краснодар» Мостовой? Мне кажется, нет. Уж лучше дать шанс молодому Гусейнову или Амбарцумову. И дешевле будет в раз, и полезнее», – написал Алланазаров.

  • В этом сезоне Мостовой провел 3 матча за «Зенит», в которых выходил на замены после 75-й минуты.
  • Срок контракта игрока с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
  • Андрей – воспитанник «Локомотива».

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Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Мостовой Андрей
Комментарии (6)
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Император 1
1786697898
И вправду, Мост игрок уровня ФНЛ.
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DOCTOR PENALTY
1786698036
Полностью согласен с Алланазаровым. А ещё следует обратить внимание на то, что этот толстожопый высказал нежелание играть за сборную своей страны(!!!) и Карпин его отцепил. И ещё на то, как он "героически" отбивался от похитителей (спасибо другу хоккеисту, что спас). Нужен ли такой "герой" ФК Краснодар?... Ведь в Краснодаре есть такие бойцы, как Черников, Агкацев, Кривцов, плюсом некоторые легионеры.
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...уефан
1786699569
...близко очень к сути. Практически - горячо...
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Красногвардейчик
1786701494
Мостовой вообще позор, а свою мнимую кражу, классно обтяпал...для повышения рейтинга)
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Artemka444
1786713552
У нас все футболеры одного уровня нулевого
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Foxitkuban
1786776107
По делу.
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