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  • Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»

Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»

14 августа, 21:41
6

Нападающий «Оренбурга» Андрей Касаджиков высказался о нереализованном пенальти в матче с «Локомотивом» (1:1).

– Я выходил на поле при счете 0:1. Все мысли были о голе. Хорошо, что сразу забил. Почувствовал уверенность. Видимо, к пенальти подошел слишком уверенным. Поэтому и не забил.

– Кто решил, что ты должен бить пенальти?

– Тренер сказал, что я должен взять мяч. Отрабатывал на тренировках пенальти. Вроде как хорошо получалось. Значит, надо больше работать.

– Результат устраивает?

– Да никак не устраивает. Должны были побеждать. Забей я пенальти, дальше бы «засушили» игру.

  • Касаджиков принадлежит «Зениту».
  • У «Оренбурга» единственный гол забил именно Касаджиков.
  • «Оренбург» после четырех матчей идет на седьмом месте.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Оренбург Касаджиков Андрей
Комментарии (6)
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Garrincha58
1786734311
Пробил на удобной высоте и не в угол поэтому Лантратову не составило труда отбить мяч
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Император 1
1786735310
Кто вообще говорит молодым футболистам пенальти бить.
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Красногорск_Фан
1786736457
Хороший пацан. Может вырасти в мастера игры
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Интерес
1786738093
Бывает-косо джикнул.
Ответить
paracetamol
1786822108
Как бы медные трубы паренька не угробили! Мог бы отдать бить пен более опытным игрокам!
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