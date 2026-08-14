Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»

Нападающий «Оренбурга» Андрей Касаджиков высказался о нереализованном пенальти в матче с «Локомотивом» (1:1).
– Я выходил на поле при счете 0:1. Все мысли были о голе. Хорошо, что сразу забил. Почувствовал уверенность. Видимо, к пенальти подошел слишком уверенным. Поэтому и не забил.
– Кто решил, что ты должен бить пенальти?
– Тренер сказал, что я должен взять мяч. Отрабатывал на тренировках пенальти. Вроде как хорошо получалось. Значит, надо больше работать.
– Результат устраивает?
– Да никак не устраивает. Должны были побеждать. Забей я пенальти, дальше бы «засушили» игру.
- Касаджиков принадлежит «Зениту».
- У «Оренбурга» единственный гол забил именно Касаджиков.
- «Оренбург» после четырех матчей идет на седьмом месте.
Источник: «Матч ТВ»