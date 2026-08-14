Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»

Тео Бонгонда, бывший нападающий московского «Спартака», забил в дебютном матче за саудовский «Аль-Файсали».

В пятницу, 14 августа, в 1-м туре саудовской лиги Бонгонда вышел в стартовом составе на гостевую игру с «Аль-Хилялем» и отличился на 64-й минуте.

«Аль-Хиляль» победил со счeтом 4:2. В составе хозяев забил Малком, бывший нападающий петербургского «Зенита».