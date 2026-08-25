«Аль-Наср» вырвал победу над «Аль-Иттифаком» (3:2), трижды забив после замены Роналду

«Аль-Наср» совершил впечатляющий камбэк в третьем туре чемпионата Саудовской Аравии.

Команда из Эр-Рияда на выезде переиграла «Аль-Иттифак» со счетом 3:2, уступая до 74-й минуты в два мяча.

Садио Мане оформил дубль из голов, Жоау Феликс – из ассистов.

41-летний Криштиану Роналду был заменен в перерыве при счете 0:2. Вместо него вышел полузащитник Абдулла аль-Хаибари. Это потребовалось для тактического перестроения команды в связи с удалением вратаря Бенто на 12-й минуте.