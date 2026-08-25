«Аль-Наср» вырвал победу над «Аль-Иттифаком» (3:2), трижды забив после замены Роналду

«Аль-Наср» совершил впечатляющий камбэк в третьем туре чемпионата Саудовской Аравии.
Команда из Эр-Рияда на выезде переиграла «Аль-Иттифак» со счетом 3:2, уступая до 74-й минуты в два мяча.
Садио Мане оформил дубль из голов, Жоау Феликс – из ассистов.
41-летний Криштиану Роналду был заменен в перерыве при счете 0:2. Вместо него вышел полузащитник Абдулла аль-Хаибари. Это потребовалось для тактического перестроения команды в связи с удалением вратаря Бенто на 12-й минуте.
Саудовская Аравия. Премьер-лига. 3 тур
Аль-Иттифак - Аль-Наср - 2:3 (1:0)
Голы: 1:0 - О. Дуда, 31; 2:0 - А. Медран, 45+4; 2:1 - С. Мане, 74; 2:2 - А. Аль-Амри, 77; 2:3 - С. Мане, 90.
Удаления: нет - Бенто, 12.
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Аль-Иттифак
Аль-Наср
Джек Хендри
0%
Turki Ba Al-Jawsh
0%
Matija Gluščević
0%
Абдулла Хатиб
0%
Мадалла Аль-Олаян
0%
Радхи Аль-Отаиб
0%
Yasir Shammari
0%
Альваро Медран
0%
Ондрей Дуда
0%
Райан Месси
0%
Мусса Дембеле
0%
Халид Аль-Ганнам
0%
Мишал Аль-Алаели
0%
Абдулла Маду
0%
Берсант Целина
0%
Джордан Ларссон
0%
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Наваф Аль-Бушал
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Абдулелах Аль-Амри
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Саму Кошта
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Садио Мане
0%
Жоау Феликс
0%
Криштиану Роналду
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Бенто
0%
Салем Аль-Наджди
0%
Иньиго Мартинес
0%
Кингсли Коман
0%
Анжело Габриэль
0%
Абдулла аль-Хаибари
0%
Абдулла Аль-Хамдан
0%
Abdulrahman Al-Otaibi
0%
Надер Аль-Шарари
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Сами Аль-Наджеи
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Источник: «Бомбардир»