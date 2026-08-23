Когда речь заходит о Криштиану Роналду-младшем, первый вопрос обычно звучит очень просто: где же сейчас осваивает футбол отпрыск одного из величайших футболистов 21 века? Ответ довольно прост, если не сказать банален – в академии аравийского клуба «Аль-Наср».

16-летний Криш-джуниор продолжает выступать на юношеском уровне, причем параллельно уже получил опыт в соответствующей сборной Португалии (U-16). При этом его футбольная биография уже сейчас пестрит яркими записями: до «Аль-Насра» он занимался в школах мадридского «Реала», туринского «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед» (полагаем, нет необходимости объяснять совсем не случайный выбор).

При этом важно отделять реальные факты от многочисленных заголовков о «новом Роналду». Криштиану-младший действительно считается перспективным футболистом, но пока он остается пареньком из академии (пусть и с мегазвездным родителем) и только начинает делать первые шаги в большой игре.

Где сейчас играет Криштиану Роналду-младший?

После перезда Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию в январе 2023 года его старший сын оказался в академии «Аль-Насра». Он официально присоединился к молодежной системе клуба и с тех пор продолжает развиваться там.

Говорить о нем как о футболисте взрослой команды пока преждевременно. Криштиану-младший не является игроком основного ростера «Аль-Насра» и еще не успел дебютировать в аравийской Про Лиге. Строго говоря сторилайн Леброна Джеймса из НБА пока не перенесен в профессиональный футбол («Король» успел поиграть вместе со своим сыном Бронни за «Лос-Анджелес Лейкерс»).

Это принципиальный момент. В интернете периодически появляются сообщения о возможном дебюте подростка вместе с отцом, однако пока речь идет именно о перспективах, а не о состоявшемся переходе во взрослый футбол.

На какой позиции бегает сын Роналду?

Криштиану-младший как и папа действует в группе атаки. Журналисты, которым посчастливилось воочию понаблюдать за развитием младшего Криша, характеризуют его как форварда. И здесь, пожалуй, начинаются самые интересные сравнения с отцом.

КриРо в начале карьеры был преимущественно фланговым футболистом (вингером). В лиссабонском «Спортинге» и особенно в «Манчестер Юнайтед» он много играл слева, используя скорость, эффектный дриблинг и индивидуальные скиллы. Позже португалец постепенно сместился ближе к центру атаки и превратился в одного из самых результативных страйкеров в мировом футболе. Ежели кто запамятовал, этому в большей степени поспособствовал Зинедин Зидан, в то время возглавлявший мадридский «Реал» (ныне ЗиЗу готовится к дебюту у руля национальной сборной Франции).

У сына Роналду пока нет настолько четко определенной роли. В юношеском футболе позиции вообще значительно менее стабильны: игрок может начинать на фланге, смещаться в центр, играть под нападающим или непосредственно на острие атаки. Поэтому уверенно называть Криштиану-младшего «левым вингером» или «центральным нападающим» не совсем правильно.

Что было до «Аль-Насра»

Футбольный маршрут Криштиану-младшего напрямую связан с карьерой отца. Он успел пройти через несколько академий клубов, в которых бегал Роналду-старший.

Когда Роналду играл в Испании за «Реал», его сын тренировался в системе мадридского клуба. Затем, после перехода отца в «Ювентус» в 2018 году, Криштиану-младший оказался в академии туринского клуба. Именно там о нем впервые начали говорить не только из-за фамилии.

В юношеском футболе Криштиану-младший забивал достаточно много, а видео его голов и празднований регулярно появлялись в социальных сетях. Впрочем, оценивать юношеского футболиста исключительно по количеству голов – не лучшая идея. Уровень соревнований, возраст игроков, игровое время и роль в команде могут сильно различаться.

После возвращения Криштиану-старшего в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году его сын некоторое время находился в академии английского клуба. Таким образом, еще до достижения подросткового возраста он успел познакомиться сразу с тремя очень разными футбольными школами – испанской, итальянской и английской.

Саудовская Аравия

Когда Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром», семья переехала в Эр-Рияд. Для сына продолжение занятий в академии клуба было естественным решением.

Но для самого футболиста это означало еще и важный переход. Если в «Реале», «Ювентусе» и «Манчестер Юнайтед» он находился в академиях с огромной международной репутацией, то в «Аль-Насре» ему пришлось адаптироваться к совершенно другой футбольной среде.

При этом саудовский футбол за последние годы серьезно изменился. В страну приехало большое количество известных игроков и тренеров, а ведущие клубы инвестируют не только в трансферы, разбрасываясь деньгами налево и направо, но и не стесняются тратить немалые средства на свои собственные школы. Поэтому академия «Аль-Насра» уже совсем не тот контекст, который можно было бы представить десять или пятнадцать лет назад.

Юношеская сборная, первые шаги в международном футболе

В мае 2025 года Криштиану-младший впервые получил вызов в сборную Португалии U-15. Тогда 14-летний футболист отправился на международный юношеский турнир в Хорватии, где португальцам предстояли матчи с Японией, Грецией и Англией. Осенью того же года он поднялся на следующий уровень.

В октябре 2025 года Криштиану-младший получил первый вызов в сборную Португалии U-16. Спортивный гигант ESPN сообщал, что он вошел в состав из 22 игроков на турнир Federations Cup в Турции, где португальцы встречались с Турцией, Уэльсом и Англией.

В матче против Турции Криштиану-младший вышел на поле в концовке встречи, а уже в следующей игре против Уэльса отметился своим первым голом за Португалию U16. Он забил на 42-й минуте после рывка в свободную зону и точного удара низом. Португалия в итоге победила со счетом 3:0.

Что говорят о Роналду-младшем в футбольном коммьюнити?

Пожалуй, самое интересное в истории Криштиану-младшего – попытка понять, насколько его развитие действительно связано с природным талантом, а насколько с условиями, в которых он рос.

В случае обычного 16-летнего футболиста несколько тренировок с академией «Реала» или вызов в сборную Португалии уже стали бы серьезным событием. У Роналду-младшего ситуация другая. Любой его гол или даже яркий финт автоматически становится новостью и популярным постом в социальных сетях. Рядовая тренировка – поводом для обсуждений, любая ошибка – поводом для тысяч язвительных комментариев. Любое успешное действие в обязательном порядке приводит к сравнению с легендарным отцом.

Возвращение в Мадрид?

В марте 2026 года появилась еще одна важная новость. Издание The Athletic разразилось инсайдом о том, что Роналду-джуниор может на постоянной основе перебраться в академию «Реала», однако на тот момент никаких окончательных договоренностей объявлено не было. На данный момент Криштиану-младший остается игроком молодежной системы «Аль-Насра», однако испанская пресса вовсю пишет о том, что двери академии «бланкос» всегда открыты для старшего сына КриРо.

Сыграют ли Роналду и его сын вместе?

Накануне Криштиану Роналду-старший заявил о том, что сезон 2026/2027 с высокой долей вероятности станет для него последним в большом футболе. По всей видимости, КриРо постепенно готовится к завершению феерической карьеры продолжительностью 25 лет.

Окно возможностей разделить футбольное поле с сыном все еще существует, но оно постепенно закрывается. Именно поэтому идея увидеть их одновременно на поле перестала быть фантазией на далекое будущее. Но она по-прежнему требует ряда условий: Криштиану-младший должен продолжить прогрессировать, получить профессиональный контракт, пробиться в заявку взрослой команды и сделать это как можно скорее.