Реакция Губерниева на слова Роналду о завершении карьеры

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о том, что сезон-2026/27 может стать последним в карьере Криштиану Роналду.

«Это, наверное, мой последний год в футболе, и я хочу оставить после себя впечатляющее наследие», – заявил 41-летний португалец в конце прошлой недели.

«Он же не может играть вечно. Рано или поздно он должен уйти. Жизнь у него удалась, это один из лучших спортсменов.

Если Пеле и Марадона – лучшие футболисты 20 века, то Роналду и Месси – лучшие в 21 веке. Но у нашего века есть еще шанс отыграться, потому что впереди больше 70 лет.

Это самый богатый игрок мира. Человек без травм отыграл до 40 лет. Прекрасная карьера, успешная, на личном фронте у него всe хорошо, поэтому надо порадоваться за него.

Футбол теряет, когда уходят легенды, но это жизнь. Желаю ему продуктивно провести оставшиеся футбольные месяцы», – сказал Губерниев.