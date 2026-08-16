Роналду: «Наверное, это мой последний год в футболе»

Криштиану Роналду, нападающий «Аль-Насра» и капитан сборной Португалии, заявил, что нынешний сезон, вероятно, станет последним в его футбольной карьере.

«Это, наверное, мой последний год в футболе, и я хочу оставить после себя впечатляющее наследие», – сказал Роналду.

Футболист отметил, что с нетерпением ждет возможности проводить больше времени с семьей.

«Мое будущее полностью распланировано. У меня так много дел, что назвать что-то одно сложно. Ведь футбол может оставить большую пустоту – нужно заполнять время разными способами, а не чем-то одним. А еще больше развлекаться, больше путешествовать, смотреть и играть в падел, который мне очень нравится, и продолжать наслаждаться тем, что я заработал – тем, что мы заработали. В конце концов, это 25 лет с большими жертвами», – добавил Роналду.

Роналду также высказался о браке: «Сам факт того, что вы муж и жена, – вы переходите в другую лигу».