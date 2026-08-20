Участник ЧМ-2026 в третий раз перешел в «Барселону»

Фланговый защитник Жоау Канселу стал игроком «Барселоны» на постоянной основе.
После двух аренд из «Манчестер Сити» и «Аль-Хиляля» каталонский клуб забрал 32-летнего футболиста в качестве свободного агента.
«Барса» заключила с новичком контракт на три года – до 30 июня 2029-го.
- Рыночная стоимость Канселу – 8 миллионов евро.
- Его статистика в составе «Барселоны»: 65 матчей, 6 голов, 9 ассистов.
- Жоау с 2016 года выступает за сборную Португалии.
- Он сделал 1 ассист в 5 матчах на ЧМ-2026.
Источник: сайт «Барселоны»