«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду

«Аль-Наср» победил «Аль-Таавун» со счетом 2:1 в домашнем матче 4-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2026/27.
Встреча прошла на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. На 11-й минуте защитник гостей Бассам Аль-Хурайджи открыл счет. В компенсированное к первому тайму время полузащитник «Аль-Насра» Саму Кошта восстановил равновесие.
На 50-й минуте нападающий хозяев Криштиану Роналду забил победный мяч. Это его 978-й гол в карьере.
- После четырех туров «Аль-Наср» набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице Про-Лиги.
- «Аль-Таавун» заработал два очка и расположился на 15-й строчке.
- В следующем туре «Аль-Наср» сыграет с «Аль-Иттихадом», а «Аль-Таавун» встретится с «Аль-Фатехом». Оба матча пройдут 5 сентября.
Источник: «Бомбардир»