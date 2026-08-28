«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду

«Аль-Наср» победил «Аль-Таавун» со счетом 2:1 в домашнем матче 4-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2026/27.

Встреча прошла на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. На 11-й минуте защитник гостей Бассам Аль-Хурайджи открыл счет. В компенсированное к первому тайму время полузащитник «Аль-Насра» Саму Кошта восстановил равновесие.

На 50-й минуте нападающий хозяев Криштиану Роналду забил победный мяч. Это его 978-й гол в карьере.