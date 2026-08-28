Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России

В агентстве Emerald Promotion, представляющем интересы защитника «Ростова» Виктора Мелeхина, высказались об интересе «Аль-Иттихада» к игроку.
Саудовский клуб изучает российский рынок, и футболист желто-синих входит в сферу его интересов.
«Да, это правда», – заявили в агентстве.
22-летний Мелехин в этом сезоне провел 7 матчей за «Ростов», забил 1 гол.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.
- На счету игрока 9 матчей за сборную России.
- Срок его контракта с «Ростовом» рассчитан до середины 2027 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»