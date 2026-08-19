Малком готов расторгнуть контракт с «Аль-Хилялем»

Вингер «Аль-Хиляля» Малком намерен расторгнуть контракт с клубом.
Он намерен перейти в «Аль-Джазиру» из ОАЭ, подписав с ней контракт на 3 года.
Бразилец изначально должен был перейти в саудовскую «Аль-Дирию», из-за чего пропустил в понедельник матч 1/16 финала Кубка короля с «Аль-Раэдом».
В итоге вингер отказался от трансфера. Малком не хотел ни покидать «Аль-Хиляль», ни переходить в «Аль-Дирию». Он недоволен тем, как с ним обращается руководство клуба.
- В этом сезоне Малком провел за «Аль-Хиляль» 1 матч и забил 1 гол.
- В прошлом сезоне 29-летний вингер в 40 встречах отметился 9 голами и 11 ассистами.
Источник: страница Саши Тавольери в соцсети X