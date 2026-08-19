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Малком готов расторгнуть контракт с «Аль-Хилялем»

19 августа, 10:55
6

Вингер «Аль-Хиляля» Малком намерен расторгнуть контракт с клубом.

Он намерен перейти в «Аль-Джазиру» из ОАЭ, подписав с ней контракт на 3 года.

Бразилец изначально должен был перейти в саудовскую «Аль-Дирию», из-за чего пропустил в понедельник матч 1/16 финала Кубка короля с «Аль-Раэдом».

В итоге вингер отказался от трансфера. Малком не хотел ни покидать «Аль-Хиляль», ни переходить в «Аль-Дирию». Он недоволен тем, как с ним обращается руководство клуба.

  • В этом сезоне Малком провел за «Аль-Хиляль» 1 матч и забил 1 гол.
  • В прошлом сезоне 29-летний вингер в 40 встречах отметился 9 голами и 11 ассистами.

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Источник: страница Саши Тавольери в соцсети X
Саудовская Аравия. Премьер-лига ОАЭ. Про Лига Аль-Хиляль Аль-Дирия Аль-Джазира Малком
Комментарии (6)
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Император 1
1787126753
Зенит что-ли возьмёт
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vanes17
1787126909
Го в Зенит. Я создал
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ТяжелаяАртиллерия
1787127205
Комментарий скрыт модератором
Ответить
Дубина
1787128225
К цыганям назад в помойку! ЗПРФ....
Ответить
zigbert
1787130186
Видимо вся его карьера уже идёт по наклонной.
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Бумбраш
1787132577
Недоволен пляжник,привык в зинке на всех ложить,а ему за это ещё и приплачивают
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