Малком готов расторгнуть контракт с «Аль-Хилялем»

Вингер «Аль-Хиляля» Малком намерен расторгнуть контракт с клубом.

Он намерен перейти в «Аль-Джазиру» из ОАЭ, подписав с ней контракт на 3 года.

Бразилец изначально должен был перейти в саудовскую «Аль-Дирию», из-за чего пропустил в понедельник матч 1/16 финала Кубка короля с «Аль-Раэдом».

В итоге вингер отказался от трансфера. Малком не хотел ни покидать «Аль-Хиляль», ни переходить в «Аль-Дирию». Он недоволен тем, как с ним обращается руководство клуба.