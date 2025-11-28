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Аль-Джазира
€ 19 млн
Аль-Джазира
Абу-Даби
ОАЭ. Про Лига
Стадион:
Мохаммед бин Зайед Стэдиум
Сайт:
http://www.jc.ae/en/
Тренер:
Грегори Дюфренн
Состав
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
14:19
У ЦСКА сорвался трансфер форварда-легионера
2 сентября
9
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
31 августа
9
Агент Малкома сказал, предлагали ли игроку вернуться в Россию
22 августа
1
Малком подписал контракт с новым клубом
21 августа
1
Малком готов расторгнуть контракт с «Аль-Хилялем»
19 августа
6
Раскрыт новый клуб Малкома
18 июля
4
Роша не исключил возвращение в ЦСКА: «Испытываю особую привязанность»
10 февраля
2
«Зенит» рассматривал трех нападающих
9 февраля
7
«Зенит» не стал подписывать самого дорогого игрока чемпионата ОАЭ
5 февраля
«Сочи» отдал в аренду защитника
19 января
1
Роша – о стычке с Соболевым: «Он показал непристойный жест, а удалили меня»
2025.11.28 12:50
2
Дивеев ответил, в чем Жоао Виктор сильнее Роши
2025.10.03 21:57
Роша высказался о конфликте с Соболевым
2025.09.17 12:06
1
Роша сравнил тактику ЦСКА при Федотове, Николиче и Челестини
2025.09.17 10:47
1
Роша объяснил уход из ЦСКА
2025.09.17 09:05
2
В ЦСКА объяснили отъезд Виллиана Роши в ОАЭ
2025.08.24 23:20
1
Роша попрощался с болельщиками ЦСКА
2025.08.12 22:22
1
ЦСКА объявил о продаже Роши
2025.08.12 21:09
2
Стало известно, когда ЦСКА продаст Рошу
2025.08.09 00:48
В ЦСКА объяснили, почему до сих пор не продали Рошу
2025.08.04 23:35
1
Пономарев – об уходе легионера из ЦСКА: «Зачем поднимается такая паника?»
2025.08.02 18:18
3
Роша из ЦСКА проходит медосмотр для нового клуба
2025.08.02 15:30
1
Семин отреагировал на уход Роши из ЦСКА
2025.07.31 18:35
1
Мостовой: «На месте Роши я не просил, а умолял бы, чтобы меня отпустили из ЦСКА»
2025.07.31 15:00
10
Челестини ответил на вопрос об уходе Роши из ЦСКА
2025.07.30 22:57
2
Названа сумма трансфера Роши
2025.07.30 13:34
1
Роша покинул ЦСКА
2025.07.30 12:32
9
Стала известна позиция ЦСКА по Роше
2025.07.29 12:51
ЦСКА начал рассматривать варианты замены Роши
2025.07.29 08:50
1
1
2
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