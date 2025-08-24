В ЦСКА объяснили отъезд Виллиана Роши в ОАЭ

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал трансфер защитника Виллиана Роши в «Аль-Джазиру».

– Виллиан Роша покинул ЦСКА. Был ли вариант, при котором он остался бы в команде? Расскажите про формат сделки, потому что было много слухов о том, что Виллиан сам выкупил контракт.

– Все было достаточно просто. Год назад мы продлили контракт с ним, если бы мы этого не сделали, он бы стал свободным агентом и клуб не заработал бы ничего от слова «совсем». В данном случае Виллиан действительно воспользовался данной опцией, клуб «Аль‑Джазира» заплатил условную сумму.

Попытки сохранить его, безусловно, были, но зарплата, которую ему предложили в эмиратском клубе, скажу мягко, существенно выше той, что есть у самого высокооплачиваемого футболиста ЦСКА. Повторять такую зарплату, при всем уважении и любви к Роше… Но есть другие ребята, и мы должны думать об экономической составляющей.

– Как оцените сделку по пятибалльной шкале?

– На четыре, а то и на «четыре» с плюсом. Роша пришел три года назад за, если память не изменяет, 1,5 миллиона долларов, за три года помог нам выиграть трофеи. Считаю, что принес очень много пользы команде и ушел почти за 5 миллионов (евро).